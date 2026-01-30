¡Última hora! Retiro de último minuto sacude la primera válida del 5y6 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La quinta reunión del 2026 inicia el domingo 1ro de febrero en las instalaciones del hipódromo La Rinconada, con una programación de 10 carreras sin pruebas selectivas, mientras que el atractivo 5y6 nacional arrancará a la altura de la quinta competencia.

Ancelotti: Retiro 5y6 La Rinconada Datos hípicos

En horas de la mañana de este viernes 30 de enero, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la información del retiro de un nuevo ejemplar que no participará justamente en la primera válida para el juego del 5y6 Nacional.

Se trata de Ancelotti (número 10) que estaba inscrito en esta válida para el juego de las mayorías en lo que respecta al lote de caballos nacionales e importados de cuatro y más años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.100 metros. Era montado por el aprendiz Luis Funez Jr. y la presentaba José Luis Balzán.

A su vez, el nacido y criado en el Haras La Primavera venía de reaparecer al óvalo caraqueño luego de 154 días sin correr. En su última actuación pública del día 31 de agosto de 2025, fue capaz de llegar noveno a pesar de tener una mala salida.

Motivo del Retiro de Ancelotti: La Rinconada

Mediante la información del INH publicada este mismo jueves 15 de enero, Victory Rose quedó retirada por Traumatismo Casco Miembro Anterior Derecho.

Con este retiro de Ancelotti se suma también al retiro de Magabure (USA), Vision Shark y The King Zeus.