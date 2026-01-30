Baloncesto español: juegos destacados de la semana y tabla de clasificación

Por Andrea Matos Viveiros
Tras el cierre de la semana 17, los equipos ajustan estrategias y pelean posiciones clave en uno de los torneos más competitivos de Europa. Para los fanáticos del baloncesto español en Venezuela, Meridiano Televisión llevará la acción en vivo y gratis de los juegos que aquí te contamos.
Juegos destacados de la semana 18
La programación de esta semana incluye duelos imperdibles.
- Sábado, 31 de enero: COVIRAN GRANADA vs RÍO BREOGAN. Antesala 12:30 p.m./ Balón al aire 1:00 p.m.
- Sábado, 31 de enero: SURNE BILBAO vs JOVENTUT BADALONA. Inicio 3:00 p.m.
- Domingo, 1º de febrero: BAXI MANRESA VS UNICAJA. Balón al aire 7:00 a.m.
- Domingo, 1º de febrero: REAL MADRID VS CASADEMONT ZARAGOZA. Antesala 11:30 a.m. Inicio 12:00 m.
- Domingo, 1º de febrero: UCAM Murcia vs BARÇA. Inicio 2:00p.m.
Los aficionados pueden sintonizarlos en señal abierta o vía streaming gratuito en meridiano.net/meridianotv, además de disfrutar la transmisión en HD a través de SimplePlus, InterGO, NetUno GO y ABA TV GO.
Arma tu plan del fin de semana y no te pierdas lo mejor de la Liga Endesa de baloncesto español con Meridiano Televisión, el canal del baloncesto en Venezuela.