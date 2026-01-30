Baloncesto español: juegos destacados de la semana y tabla de clasificación

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Tras el cierre de la semana 17, los equipos ajustan estrategias y pelean posiciones clave en uno de los torneos más competitivos de Europa. Para los fanáticos del baloncesto español en Venezuela, Meridiano Televisión llevará la acción en vivo y gratis de los juegos que aquí te contamos.

Juegos destacados de la semana 18

La programación de esta semana incluye duelos imperdibles.

Sábado, 31 de enero: COVIRAN GRANADA vs RÍO BREOGAN . Antesala 12:30 p.m./ Balón al aire 1:00 p.m.

. Antesala 12:30 p.m./ Balón al aire 1:00 p.m. Sábado, 31 de enero: SURNE BILBAO vs JOVENTUT BADALONA . Inicio 3:00 p.m.

. Inicio 3:00 p.m. Domingo, 1º de febrero: BAXI MANRESA VS UNICAJA . Balón al aire 7:00 a.m.

. Balón al aire 7:00 a.m. Domingo, 1º de febrero: REAL MADRID VS CASADEMONT ZARAGOZA . Antesala 11:30 a.m. Inicio 12:00 m.

. Antesala 11:30 a.m. Inicio 12:00 m. Domingo, 1º de febrero: UCAM Murcia vs BARÇA. Inicio 2:00p.m.

Los aficionados pueden sintonizarlos en señal abierta o vía streaming gratuito en meridiano.net/meridianotv, además de disfrutar la transmisión en HD a través de SimplePlus, InterGO, NetUno GO y ABA TV GO.

Arma tu plan del fin de semana y no te pierdas lo mejor de la Liga Endesa de baloncesto español con Meridiano Televisión, el canal del baloncesto en Venezuela.