Liga Endesa

Baloncesto español: juegos destacados de la semana y tabla de clasificación

El baloncesto español entra en una nueva jornada llena de emoción con la semana 18 de la Liga Endesa

Por

Meridiano

Viernes, 30 de enero de 2026 a las 12:58 pm
Baloncesto español: juegos destacados de la semana y tabla de clasificación
Real Madrid Basket / FOTO: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

NOTAS RELACIONADAS

Tras el cierre de la semana 17, los equipos ajustan estrategias y pelean posiciones clave en uno de los torneos más competitivos de Europa. Para los fanáticos del baloncesto español en Venezuela, Meridiano Televisión llevará la acción en vivo y gratis de los juegos que aquí te contamos.

Juegos destacados de la semana 18

La programación de esta semana incluye duelos imperdibles.

  • Sábado, 31 de enero: COVIRAN GRANADA vs RÍO BREOGAN. Antesala 12:30 p.m./ Balón al aire 1:00 p.m.
  • Sábado, 31 de enero: SURNE BILBAO vs JOVENTUT BADALONA. Inicio 3:00 p.m.
  • Domingo, 1º de febrero: BAXI MANRESA VS UNICAJA. Balón al aire 7:00 a.m.
  • Domingo, 1º de febrero: REAL MADRID VS CASADEMONT ZARAGOZA. Antesala 11:30 a.m. Inicio 12:00 m.
  • Domingo, 1º de febrero: UCAM Murcia vs BARÇA. Inicio 2:00p.m.

Los aficionados pueden sintonizarlos en señal abierta o vía streaming gratuito en meridiano.net/meridianotv, además de disfrutar la transmisión en HD a través de SimplePlus, InterGO, NetUno GO y ABA TV GO.

Arma tu plan del fin de semana y no te pierdas lo mejor de la Liga Endesa de baloncesto español con Meridiano Televisión, el canal del baloncesto en Venezuela.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo Caballos La Rinconada Carreras
Viernes 30 de Enero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto