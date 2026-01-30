Golden State Warriors con todas las de ganar en el fichaje de Antetokounmpo

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que ha dejado atónitos a los analistas y ejecutivos de la liga, los Golden State Warriors han decidido adoptar una postura de "todo o nada" antes de la fecha límite de traspasos.

Según fuentes de alto nivel con conocimiento directo de las negociaciones, la franquicia de San Francisco está dispuesta a vaciar sus arcas de activos para asegurar una pieza que les devuelva a la élite absoluta de la Conferencia Oeste.

La oferta: Un paquete sin precedentes

La gerencia de los Warriors ha puesto sobre la mesa una propuesta que muchos consideran "imposible de rechazar" para cualquier equipo en fase de reconstrucción. El paquete incluiría:

Todas sus selecciones de primera ronda disponibles: Un inventario de capital del Draft que hipotecaría el futuro de la franquicia a cambio de gloria inmediata. Jimmy Butler: El veterano y seis veces All-Star, cuya experiencia en playoffs es invaluable, pero que serviría como la pieza salarial y de talento consagrado necesaria para equilibrar el canje. Jonathan Kuminga: La joya de la corona del desarrollo joven de los Warriors. El alero, que ha mostrado destellos de superestrella, es el activo que más interés despierta en el mercado debido a su techo atlético y progresión ofensiva.

Los favoritos indiscutibles en la puja

Expertos en el mercado de la NBA coinciden en que esta oferta sitúa a Golden State en una posición de ventaja casi insuperable. "No sé si alguien podrá superar lo que los Warriors pueden ofrecer en este momento, a menos que otros equipos se pongan extremadamente creativos con traspasos de múltiples bandas", comentó un alto ejecutivo de la Conferencia Este bajo condición de anonimato. "En este preciso instante, Golden State es, sin duda, el favorito para llevarse a cualquier gran nombre que esté disponible".

La agresividad de esta propuesta subraya la urgencia de la organización por maximizar los últimos años de la ventana competitiva de Stephen Curry. Tras los recientes altibajos y tensiones internas, la propiedad de los Warriors parece haber dado luz verde para realizar un movimiento sísmico que cambie el equilibrio de poder en la liga.