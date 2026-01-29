Pizarra abierta en la cuarta válida: Un retiro oficial despeja el camino para un batacazo

Suscríbete a nuestros canales

Ya sea bajo el imponente sol caraqueño o en el renovado ambiente de las noches hípicas, La Rinconada no descansa.

La regularidad de las competencias en ambos turnos ha permitido que el deporte de los reyes se mantenga vigente en el corazón de la fanaticada, por lo que sigue en demostración que el espectáculo de carreras se adaptan a cualquier horario.

No obstante, la volatilidad de los días previos vuelve a ser protagonista porque se van conociendo informaciones acerca de ejemplares retirados que son inesperados en la programación dominical.

Carrera del 5y6: Retiro La Rinconada Datos Hípicos

En horas de la mañana de este jueves 29 de enero, el Instituto Nacional de Hipódromo (INH por sus siglas) publicó a través de sus redes sociales la información de otro ejemplar que tampoco estará en acción en la reunión número 05 de este viernes 1ro de febrero en el emblemático óvalo caraqueño.

Se trata de Vison Shark, que aparecía como participante inscrito en la octava carrera, cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional con el número cinco en la gualdrapa, en distancia de 1.300 metros.

Era la monta asignada para el jinete aprendiz Omar Rivas y lo entrenaba José Gregorio Rodríguez y venía de llegar séptimo en su competencia nocturna del día viernes 23 de enero, con la monta del aprendiz Yoelbis González a 19 cuerpos del importado San Benito.

Para esta ocasión el pupilo de Rodríguez posee campaña de 12 actuaciones con una victoria.

Motivo del retiro de Vision Shark: La Rinconada

De acuerdo con la información del INH publicada en sus plataformas digitales, la razón del retiro de Vision Shark es por Hemoparásito. Con este retiro se le suma también al retiro de Magabure (USA).