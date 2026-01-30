Greivis Vasquéz en Telemundo: Este será el trabajo del caraqueño con la cadena

Suscríbete a nuestros canales

Tras muchos años de ser un buen jugador de la NBA, el deportista venezolano Greivis Vasquéz hará su gran debut en la televisión en español, y no en cualquiera, sino en la pantalla grande de Telemundo, donde será comentarista.

Greivis en Telemundo

Fue a través de Instagram que el caraqueño reveló la gran noticia para su carrera en los medios de comunicación.

El exjugador de baloncesto que disputó siete temporadas en la Liga Privada de Baloncesto Profesional, estará en Telemundo Deporte en las transmisiones de la NBA en español, junto a dos grandes, Álvaro Martín como narrador, y Diego Balada, como comentarista.

El criollo estará en la cabina de transmisión dando a los espectadores análisis de alta nivel, de todo lo que serán los juegos de la temporada que comenzó el 21 de octubre de 2025 y finalizará el 12 de abril de 2026.

“La perspectiva del venezolano quien vivió la intensidad de la duela en primera persona. Este domingo 1 de febrero apertura las transmisiones al máximo nivel del baloncesto mundial totalmente en vivo y en español a través de la cadena Telemundo”, dice la confirmación de Vásquez.

Carrera en los medios

El comunicador social, ya había arrancado el 2026 con buen pie, hace semanas estuvo trabajando para Monumental Sports Network, como panelista en los últimos juegos de los Washington Wizards.

El deportista que acumula 322 mil seguidores en Instagram, brilló hablando de la NBA en total inglés. Ahora lo hará es español y para Telemundo, una de las cadenas latinas más importantes en Estados Unidos.