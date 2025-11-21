La Rinconada: Con el ajuste contenido de Li Tre Fratelli quedó listo para estar presente en el Clásico Burlesco (GII)

Suscríbete a nuestros canales

La cuadragésima quinta reunión se lleva a cabo este domingo 23 de noviembre en el hipódromo La Rinconada, donde se ofrecerá una programación de 12 carreras que incluye dos clásicos: Burlesco (GII) y Aviación Militar Bolivariana (GII).

La sexta competencia del ciclo no válido es precisamente la edición 46 del Clásico “Burlesco” (GII), para ejemplares nacionales e importados de tres y más años, en distancia de 1.800 metros.

Li Tre Fratelli: Selectiva R45 La Rinconada Datos Hípicos

De los siete participantes para la prueba selectiva se encuentra inscrito Li Tre Fratelli (número 3), con la monta del jinete profesional Francisco Quevedo y entrenado por Carlos Luis Uzcátegui para los colores del Stud Don Rafael V.

Asimismo, el castaño cincoañero posee una campaña de 10 victorias en 18 actuaciones en el principal óvalo venezolano.

Su última aparición fue en el 79no Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) que prácticamente quedó fuera de carrera y fue ganado por el ejemplar Astuto para el recorrido de 2.400 metros.

Ajuste: La Rinconada

El miércoles 19 de noviembre, el pupilo de Uzcátegui ajustó 43’’1’’ para 600 metros en pelo, contenido y sin hacerle nada. Así fue publicado en la hoja de ajuste de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

