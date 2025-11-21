La Rinconada: Con el ajuste contenido de Li Tre Fratelli quedó listo para estar presente en el Clásico Burlesco (GII)

La cuadragésima quinta reunión se lleva a cabo este domingo 23 de noviembre en el hipódromo La Rinconada, donde se ofrecerá una programación de 12 carreras que incluye dos clásicos: Burlesco (GII) y Aviación Militar Bolivariana (GII).
La sexta competencia del ciclo no válido es precisamente la edición 46 del Clásico “Burlesco” (GII), para ejemplares nacionales e importados de tres y más años, en distancia de 1.800 metros.
Li Tre Fratelli: Selectiva R45 La Rinconada Datos Hípicos
De los siete participantes para la prueba selectiva se encuentra inscrito Li Tre Fratelli (número 3), con la monta del jinete profesional Francisco Quevedo y entrenado por Carlos Luis Uzcátegui para los colores del Stud Don Rafael V.
Asimismo, el castaño cincoañero posee una campaña de 10 victorias en 18 actuaciones en el principal óvalo venezolano.
Su última aparición fue en el 79no Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) que prácticamente quedó fuera de carrera y fue ganado por el ejemplar Astuto para el recorrido de 2.400 metros.
Ajuste: La Rinconada
El miércoles 19 de noviembre, el pupilo de Uzcátegui ajustó 43’’1’’ para 600 metros en pelo, contenido y sin hacerle nada. Así fue publicado en la hoja de ajuste de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).
Favoritos de la carrera: Ejemplares
- Gran Yaco (USA): Este norteamericano logró una actuación memorable en el Simón Bolívar al conformarse con el segundo lugar en el duelo con Astuto. Para este clásico, el pupilo de Juan Carlos Ávila se encuentra listo, con Jaime “Pocho” Lugo sobre los estribos. No lo dejen fuera de las combinaciones y mucha suerte para todas las conexiones.
- Vino Tinto: Otro ejemplar que llegó tercero en la edición 79 del Clásico Internacional Simón Bolívar, por lo que las condiciones de este ejemplar son excelentes y pendiente porque pudiera buscar la victoria en los metros finales de esta selectiva del día domingo 23. Ojo con este caballo para sellar el cuadro.
- Magicshadow (USA): Su última ganó en un final cerrado con Colossus. Después de esa carrera quedó demostrado que este importado está hecho para correr en grandes competencias en La Rinconada y no hay duda que este clásico del día domingo saldrá a pelear, por lo que buscará el triunfo. No lo dejen de colocarlo para el cuadro.