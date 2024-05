Juan Carlos de Abreu habla de sus presentadas en el 5y6 nacional del domingo

La mañana de este viernes 17 de mayo, el equipo de Meridiano, se apersonó a las instalaciones del hipódromo La Rinconada, para conocer más impresiones de los protagonistas de la reunión número 19, que se va a realizar este domingo 19 de mayo, a partir de la 1:30 de la tarde, con diez competiciones y la realización del Clásico Gustavo Ávila (GI), y el Clásico Juan Arias (GI), para hembras y machos de cuatro y más años.

A mantener el ritmo ganador

Uno de los protagonistas de la jornada dominical, es el entrenador Juan Carlos de Abreu, quien va con dos yeguas en la décima y última de las válidas del 5y6 nacional. Abreu inscribió a las hembras My Going Mate, con la monta de Johan Aranguren y de My Unflagging Mate, con el joven profesional Hemirxon Medina.

Abreu, habló para Meridiano de cada una de sus presentadas, y esto fue lo que dijo:

“Los dos animales andan en muy buenas condiciones físicas. La yegua, My Going, mejoró mucho en su última actuación, con algunos tropiezos pudo llegar a ocho cuerpos (de la ganadora, De Casta), pienso que debería estar diciendo esta carrera. Y My Unflagging Mate, es una yegua que a pesar que tuvo que salir de la cancha un par de días la semana pasada, por un problemita en la mano izquierda, con el tendón, gracias a Dios, se ha hecho un buen trabajo de cuadra, esta muy estable y esperamos una muy buena actuación de ella”.