Hipismo

Importante: Te revelamos el ajuste de una sorpresa de Gaceta Hípica con el que podrás ganar en el 5y6 Nacional

Reaparece luego de 49 días sin correr para participar en la reunión número 04

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Viernes, 23 de enero de 2026 a las 11:08 am
Importante: Te revelamos el ajuste de una sorpresa de Gaceta Hípica con el que podrás ganar en el 5y6 Nacional
Foto: José Antonio Aray.
Suscríbete a nuestros canales

Con una programación de 10 competencias que incluye una Condicional Especial será la presentación para la cuarta reunión del primer meeting, el día domingo 25 de enero en las instalaciones del hipódromo La Rinconada.

NOTAS RELACIONADAS

La novena carrera, quinta válida para el juego del 5y6 es reservada para caballos nacionales e importados de seis años, ganadores de una y dos carreras (a excepción de careras de reclamo en Venezuela), para el recorrido de 1.300 metros.

La Rinconada: Una sorpresa 5y6 Datos hípicos

El castaño Invencible (número 8) es uno de los nueve inscritos para la penúltima carrera válida, con la conducción del “Misil” Robert Capriles y la preparación de Humberto Correia para los colores del Stud Los Audaces.

Luego de 49 días sin estar en pruebas públicas, el nacido y criado en el Haras Paumar hace su regreso a la pista, por lo que se perfila como tercer favorito, y es una sorpresa para Gaceta Hípica. También utilizará Casquillos Correctivos (+CC) y Martingala (+M).

En su última competencia disputada el día 07 de diciembre del 2025, el hijo de Vacation llegó segundo a cinco cuerpos de Freites Pe.

Ajuste 5y6: La Rinconada

Este miércoles 21 de enero, el presentado por Correia galopó dos vueltas, en silla publicado en la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH). 

Favoritos de la carrera: Caballos

  1. Barbarroja: Yegua que para este tiro es cómodo para ella. La monta Hermixon Medina. Para esta válida del día domingo y por el puesto de pista que le tocó (11), la castaña cuatroañera podría dar una buena partida y venirse en los metros finales. No la dejen fuera de sus combinaciones.
  2. Zio Giaccof: Reaparece luego de 56 días sin correr y con dos segundos para esta distancia, pensamos que el pupilo de Rafael Alemán Jr., esta vez tendrá un buen desempeño y es indescartable al momento de sellar el cuadro.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Kylian Mbappé Hipismo Caballos
Viernes 23 de Enero de 2026
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Hipismo