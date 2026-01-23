Con el ajuste fenómeno de este ejemplar parece dejarlo listo para cruzar el disco en ganancia en el 5y6 de la R04

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada presenta para este domingo 25 de enero, la cuarta reunión de la temporada 2026, la cual cuenta con una programación de 10 competencias que incluye dos Condicionales Especiales.

La primera carrera comenzará a partir de las 1:30 de la tarde mientras que el popular juego del 5y6 Nacional iniciará a las 3:10 de la tarde.

Rey Enigma: 5y6 La Rinconada Datos hípicos

Justamente, a la altura de la sexta de la tarde dominical, segunda válida, es para el lote de caballos nacionales e importados de siete y más años, ganadores de una y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.100 metros, y hay una nómina oficial de 10 participantes.

Rey Enigma (número 2) es un tordillo de siete años, nacido y criado en el Haras Luisiana, con una campaña pistera de dos triunfos en 28 actuaciones en el óvalo caraqueño.

El ejemplar es uno de los competidores para la esta prueba válida, con la monta del aprendiz Omar Rivas quien descarga tres kilos, entrenado por Fernando Parilli Araujo para el Stud Linda Abril.

Asimismo, Rey Enigma reaparece luego de 119 días a la arena de Coche y se perfila como el segundo favorito para Gaceta Hípica. En su última actuación, el pupilo de Parilli Araujo fue capaz de arribar tercero a 6 3/4 cuerpos del ganador Bendito.

Ajuste para ganar: 5y6 La Rinconada

El día miércoles 21 de enero, el sieteañero Rey Enigma trabajó de segunda vuelta y ajustó previo a su competencia dominical: 13,4 26,1 38,4 (600MTS), 51,3 2P 63,4 4P 79, en silla, sin hacerle nada, fenómeno con un remate de 12’’3 y con el mismo aprendiz Omar Rivas, publicado en la hoja de ajustes por parte de la División Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos.

Enemigos a vencer