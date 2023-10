Breeders' Cup: Bob Baffert buscará arrasar en Santa Anita con estos ejemplares

El entrenador Bob Baffert, uno de los más ganadores de la historia de la Breeders' Cup, tratará de demostrar en su patio, el hipódromo de Santa Anita, que es el que manda. El multiple ganador del Premio Eclipse y dos veces campeón de la Triple Corona hípica, presentará a varios ejemplares que son favoritos durante los días viernes 3 y sábado 4 de noviembre,

Este viernes 3, Baffert va con Ultra Power en la primera carrera, el Qatar Golden Mile Stakes, prueba que forma parte de la cartelera pero no de las Breeders' Cup como tal. Pero, en la octava competencia, la Juvenile (G1), va con tres dosañeros: Muth, potro que costó $2 millones en subasta y lleva campaña de 3-2; Prince of Monaco, invicto en tres presentaciones y Wine Me Up. El último pensionado que participará el viernes con su nombre es Hejazi en la décima carrera, en yunta con Juan Hernández.

En cambio, para el sábado 4, la flota del "Tío Bob" arrancará en la segunda prueba, el Twilight Derby (G2) con Reincarnate, montado por Luis Sáez. En la tercera, la Dirt Mile (G1), Baffert se la juega con National Treasure, el ganador del Preakness (G1). En la Filly and Mare Sprint (G1), su presentada será Eda, la hija de Munnings ganadora de ocho en 11 actuaciones. Posteriormente, ensillará a Du Jour en la Mile (G1). Una de sus mejores yeguas, Adare Manor, ganadora de grado 1, va en la séptima prueba, la Distaff (G1). Para la carrera central, la Classic (G1), Bob Baffert anotó a Arabian Knight, el tresañero y en la undécima, la Sprint (G1) tiene a Speed Boat Beach.

En el historial de la Breeders' Cup, Bob Baffert ha presentado 137 ejemplares con 18 victorias y más de 39 millones de dólares en ganancias. Dentro de sus ganadores en carreras de la Breeders' está el legendeario triplecoronado American Pharoah, Arrogate, Authentic, Bayern (ellos cuatro ganadores de la Classic), y el doble ganador de la Sprint, Midnight Lute, entre otros.