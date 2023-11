Entérate de los dos jinetes que más veces ganaron el Clásico Aviación Militar Bolivariana

Este domingo 26 de noviembre se disputa la edición 69 del Clásico Aviación Militar Bolivariana (G2), a la altura de la quinta válida del 5y6 Nacional correspondiente a la reunión 46, en distancia de 1.800 metros, con la hora asignada para las 4:20 de la tarde en el hipódromo La Rinconada.

La primera edición de esta selectiva comenzó en 1953 en el Hipódromo Nacional El Paraíso, pero desde 1959 se realiza en el óvalo de Coche. Es importante reseñar que en este clásico se han disputado con diversas distancias: 1.600 metros, 2.000 metros y 1.800 metros.

Dentro del historial de este clásico solo dos jinetes profesionales fueron los que más triunfos obtuvieron: Juan Vicente Tovar y Jean Carlos Rodríguez con un total de siete cada uno.

Para el caso Tovar conocido como el “Negrito de San José” conquistó la selectiva en la arena caraqueña con Ligiola (1977), Rymer Reef (1985), Capaz (1986), Sátira (1987), Princess Along (1990), Epona (1992) y Come on Honey (1997).

Por su parte, el "Yankee" Rodríguez ganó en este tiro de los 1.800 metros con: Front Stage (2000), Mestiza (2006), Ibiza (2008), Eréndira (2009), Miss Sherezade (2013), Violent Love (2015) y Ensenada (2018).