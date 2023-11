Así reacciona Juan Carlos Ávila al tuit de Riccardo D’Angelo

El entrenador Riccardo D’Angelo informó la mañana de este martes 21 de noviembre del 2023, que había hecho entrega de todos los ejemplares del Stud Excelso al dueño del mismo. D’Angelo es el actual líder de la estadística de victorias en el tercer y último meeting de la temporada que se está realiza en el hipódromo La Rinconada.

Eh horas de la tarde del presente martes, el entrenador venezolano Juan Carlos Ávila que hace vida en hipódromo de Aqueduct, reaccionó a la publicación de su colega sobre la entrega de los ejemplares al propietario del Stud Excelso.

“Abrazo a la distancia, en cualquier ruptura, familiar, de trabajo de lo que sea, existen diferencias, si no tienen remedio no tenemos que justificar de quien es el error, seguir adelante, que lo cortes no quita lo valiente. Ni idea de quien es el animal y menos sus dueños”. Manifiesta el trainer criollo en una respuesta que hace desde su cuenta personal de la red X (Twitter).

Ávila es uno de los entrenadores más queridos y recordados en el hipismo nacional, y es uno de los pocos entrenadores que han ganado más de 2.000 carreras en el óvalo de Coche.