Este fin de semana es la Edición número 150 del Derby de Kentucky, y el lote de potros este año incluye un caballo con una conexión única con Colorado. El contendiente al Derby West Saratoga lleva el nombre de West Saratoga Avenue en Englewood. El dueño del caballo, Harry Veruchi, creció en West Saratoga entre Federal Boulevard y Decatur Street.



“Solía caminar hasta Centennial Race Track con un amigo y entrábamos furtivamente porque tenías que tener 16 años y simplemente íbamos y veíamos las carreras”, declara Veruchi a kdvr.

Veruchi señala que Centennial Race Track es donde se enamoró de las carreras de caballos. “A veces mi amigo y yo apostábamos barras de chocolate. Él escogía un caballo, yo escogía un caballo y el que ganaba recibía una barra de chocolate”, dijo Veruchi. La pista se cerró en 1983 y el terreno cerca de Belleview Avenue y Federal Boulevard fue remodelado para convertirlo en una comunidad de viviendas y un centro comercial

Compre ese caballo gris por $11.000



Veruchi siguió su pasión por las carreras de caballos y llegó a poseer más de 100 caballos en los últimos 42 años. En 2022, Veruchi coordinó con su entrenador, Larry Demeritte, para comprar un nuevo caballo para entrenar y competir. Las ventas de yearlings funcionan como el draft de la NFL: los caballos más buscados se compran en el primer, segundo y tercer libro y pueden costar $1 millón o más.

El presupuesto de Veruchi era de entre 15.000 y 20.000 dólares. “Quedaron 15 caballos entre miles de caballos y (Larry) dice: Me gusta este caballo gris”, Me llama y me dice, Compré ese caballo gris por 11.000”. El caballo gris era West Saratoga. “Habría sido como la selección intermedia de la ronda 12 (en el draft de la NFL). Así de bajo estaba”, afirma Veruchi.



Según Veruchi, esta es la segunda vez que nombra a un caballo West Saratoga. La última fue en los años 1980. Ese caballo nunca ganó ninguna carrera en juego y no crió. Decidió reutilizar el nombre ahora simplemente porque le gusta. “La gente que vive allí ahora. Quizás digan, mmm, eso es un poco extraño. Vivo en West Saratoga”, West Saratoga ve el éxito en la pista.

El tordillo exitoso en las pistas.



West Saratoga tuvo éxito en la pista casi de inmediato. En 2023, ganó el Iroquois Stakes en Churchill Downs, lo que lo encaminó hacia las rosas. Consolidó su lugar después de quedar segundo en el Jeff Ruby Stakes en marzo. “Ah, increíble. Simplemente totalmente asombroso. Es algo con lo que la gente sueña en este negocio. Es algo así como el Super Bowl de las carreras de caballos”, dijo Veruchi.

Veruchi y su caballo son considerados perdedores en el Derby. Las probabilidades actuales son 50-1. “La razón por la que no recibe mucho respeto es que si miras al dueño, no tiene nombre. El entrenador no tiene nombre. Y además pagué $11.000 por el caballo. La gente mira eso y piensa:en consecuencia”, señala Veruchi.

Por el contrario, uno de los favoritos en el Derby de Kentucky de este año, Sierra Leone, se vendió por $2,3 Millones de Dólares como ejemplar de un año. Sus probabilidades son 3-1. Sin embargo, Veruchi dijo que “siempre” apuesta al perdedor. “Nunca se sabe. Nunca se sabe lo que puede pasar”, indica.

La bandera que ondeará este sábado en el Kentucky Derby



Durante la carrera, el jockey de West Saratoga vestirá una camiseta de color amarillo brillante con rayas rojas y azules en los brazos. Contará con la bandera del estado de Colorado en la parte posterior. Todos los jinetes de los caballos de Veruchi han vestido el mismo uniforme desde la década de 1980. “Quiero mostrarles a todos que soy de Colorado. Mostrarles a todos estos californianos”, expresa.

Después de 62 años de vivir en Englewood, Littleton y Castle Rock, Veruchi se mudó a Arizona, donde ahora pasa su tiempo jugando golf, tenis y pickleball con su esposa. Su hija y su familia viven en Vail. Toda la familia planea estar en Louisville para ver a West Saratoga en el Kentucky Derby,. La carrera es el sábado 4 de mayo a las 18:57 horas. (EDT)

