Aquí el Best Bet y los Tips para Churchill Downs 01-05-2024

Ya arrancó la semana de la Edición N°150 del Kentucky Derby (G1), primer paso de la Triple Corona Norteamericana a disputarse este sábado 4 de mayo. Mientras tanto avanza la semana hípica este miércoles 1° de mayo con un programa de diez carreras, que iniciará a las 12.45 pm y cuenta con dos pruebas selectivas.

Dos interesantes stakes este miércoles.

Los stakes a disputarse este miércoles en Churchill Downs son el Isaac Murphy Marathon Overnight S. de $200.000, sobre distancia de 2400 metros en pista de arena para ejemplares de 4 y más años en la octava carrera y luego el William Walker S.de $300.000 a escenificarse sobre pista de grama y en distancia de 1100 metros, para ejemplares de tres años de edad, en la novena competencia.

Serán ocho (8) las carreras a correrse sobre la pista principal de arena y dos más sobre grama. En la segunda carrera inician campaña diez potros de dos años en un Maiden Special Weight de $120.000 sobre distancia de 900 metros. En la reunión, se programó el popular juego del Pick Six que comienza en la quinta carrera, pautada para las 2:45 pm y es denominado Derby City 6, con factor multiplicador mínimo de $0,20.

Seleccionados para las seis válidas del Pick Six.

Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis carreras válidas para el Pick Six del miércoles en Churchill Downs, que a la vez funcionan como selecciones para el Late Pick Five, Late Pick Four y os Pick Three y Daily Doubles programados dentro de esas seis competencias.

Quinta Carrera. 3. Gray Streak. Lo hace bien sobre arena y en recorridos de aliento. 1. Cool Quartet. Ganadora de varias carreras en New York y la monta el campeón Ortiz Jr. 7. Chantry Flats. Se ha medido a grupos de mayor clasificación.

Sexta Carrera. 11. Leo Toro. Mostró un remate impresionante corriendo sobre la rápida pista de grama de Gulfstream Park, ahora con José Luis Ortiz y 100 metros más para atropellar, luce inmenso. Correrá como nuestro Best Bet para el miércoles en Churchill Downs.

Séptima Carrera. 1. Mighty Madison. Sus ejercicios para reaparecer indican que atraviesa gran condición física. 2. Roswell. Ha mostrado calidad en sus dos primeras presentaciones, es temible. 5. Stunningly. Hija de Gun Runner que ganó el año pasado en Saratoga, la yunta es de primera.

Octava Carrera. 7. Next. Sus últimas actuaciones de 2023 fueron convincentes, reaparece en carrera de gran aliento. 3. Red Run. Por poco gana esta misma carrera el año pasado, debe decidir. 2. Donegal Forever. Ha sido muy jugado en sus presentaciones y ahora aparece 20-1 en el Morning Line con Irad Ortiz Jr., ojo.

Novena Carrera. 6. No Nay Mets. Esperan mucho de este ejemplar como sprinter gramero, insiste Irad y ahora está más puesto. 4. Refuel. Falló en su primera selectiva luego de batallar en parciales violentos, puede reivindicarse. 1. Mansa Musa. El irlandés ya debutó en USA y lo hizo muy bien, correrá mucho al final.

Décima Carrera. 11. Tizzy Indy. Apreciamos muy bajado de agrupación a este hijo de Take Charge Indy, 10-1 en el Morning Line. Tremendo Lance. 4. God of Wine. Se ha mostrado batallador en velocidad, puede mantenerse. 9. Gametime Gladiator. Otro que se ha fajado ante grupos superiores y va bien montado.

En resumen esta es nuestra combinación recomendada para el miércoles 1° de mayo en Churchill Downs:

5a) 1-3-7

6a) 11

7a) 1-2-5

8a) 2-3-7

9a) 1-4-6

10a) 4-9-11