Potro que costó $1.200.000 correrá con Javier Castellano el día del Kentucky Derby

Es satisfactorio para un propietario que realiza una inversión importante en el mundo del hipismo, encontrar que el ejemplar o producto en el cual se depositó la confianza responde mostrando gran aptitud en las pistas. Tal parece ser el caso de un potro hijo de Gun Runner en Malibu Prayer por Malibu Moon, que fue adquirido en las ventas de Keeneland de septiembre de 2022 por un costo de $1.200.000 y hoy lleva el nombre de Cartucho.

El potro Cartucho debuta el pasado 24 de marzo ganando un Maiden Special Weight en el hipódromo de Tampa Bay Downs, con la monta del jockey venezolano Hall de la Fama Javier Castellano y el entrenamiento del también 4 veces ganador del Eclipse Award, Chad Brown. El potro Cartucho debuta agenciando un buen tiempo de 1.23.95 para la distancia de 1400 metros sobre la pista de arena de Tampa Bay Downs.

A demostrar calidad en el segundo compromiso.

Luego de este promisor debut, el potro Cartucho ha sido inscrito para correr este sábado 4 de mayo en el Hipódromo de Churchill Downs, el día del Kentucky Derby, cuando en la tercera carrera del megaprograma de 14 competencias, pautada para las 11:31 am., el costoso potro intentará obtener su segundo triunfo, de nuevo con la monta del astro de la fusta venezolano Javier Castellano.

Castellano conducirá siete ejemplares este sábado 4 de mayo en Churchill Downs, incluyendo compromisos en cinco (5) de los nueve stakes programados para el día del Kentucky Derby, carrera que viene de ganar el año pasado con el entrenado del también venezolano y zuliano Gustavo Delgado, Mage (Good Magic) y prueba en la que no estará presente luego de sufrir lesión el potro que venía de conducir en el Tampa Bay Derby, No More Time (Not This Time), entrenado de José Francisco D´Angelo.