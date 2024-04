Estas son las montas de Junior Alvarado el día del Kentucky Derby

El jockey venezolano Junior Alvarado tiene el sábado una jornada laboral de seis montas a cumplir en el hipódromo de Churchil Downs, donde comenzó el meeting el pasado 27 de abril del 2024, y será parte de la carrera más importante de la jornada, la edición 150 del Kentucky Derby, en distancia de 2.000 metros en arena, con 5 millones de dólares en premios a repartir.

Sábado de muchos compromisos

La jornada de carreras del día sábado 4 de mayo del 2024, en el hipódromo de Churchill Downs, tiene una programación de 13 competencias, con nueve pruebas clásicas de grado, que cerrará con el primer paso de la triada del hipismo norteamericano.

El venezolano Junior Alvarado, quien viene de ganar la Saudí Cup, la carrera más millonaria del mundo, con Señor Buscador, en el hipódromo de Meydan en el reino de Arabia comenzará sus montas en la primera carrera, pautada para las 10:30 de la mañana (Hr del Este de EE. UU), em un Maiden Special Weight, con distancia de 1.300 metros, montará al tresañero Top Gun Rocket, del trainer Riley Mott.

A continuación, en la segunda del programa, en un Allowance Optional Claiming, con recorrido de 1.600 metros, con hora de partida de las 11:01 A.m (Este), para caballos de tres y más años, Alvarado, se hará caballero en el purasangre Baby Gundin de Hugo Rodriguez.

Los Stakes del sábado de Junior.

Los compromisos del venezolano en las pruebas clásicas del sábado en Churchil Downs, comenzarán en la quinta carrera de la programación, con hora de partida a las 12:36 del mediodía (Hr del Este), donde se correrá el Twin Spires Turf Sprint Stakes, (G2), para ejemplares de tres y más años, en distancia de 1.100 metros en arena, en la que montará a Candy Man Rocket, del trainer William Mott.

Luego, en la séptima del sábado, con hora de largada de 1:56 P.M. (este), se disputará el Longines Churchill Disaff Turf Mile Stakes (G2), para machos y hembras de cuatro y más años, en distancia de 1.600 metros, el venezolano, conducirá Ag Bullet. Alvarado no volverá a montar un purasangre hasta la onceava del sábado, donde se correrá el Old Forester Bourbon Turf Classic Stakes (G1), para machos de cuatro y más años, en recorrido de 1.800 metros, se subirá al lomo de Siege of Boston.

La monta más importante de la jornada para el criollo, llegará a las 6.57 P.M. (este) donde dará inicio la carrera por la triada norteamericana, con la edición 150 del Kentucky Derby, para los mejores tresañeros del país, en recorrido de 2.000 metros, Junior Alvarado irá por el puesto 18, con Resilience, del trainer William Mott.