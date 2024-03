Aquí los 12 potros que disputan el primer stakes que da 100 puntos al Kentucky Derby

Quedan solo ocho (8) stakes clasificatorios al Kentucky Derby, primer paso de la Triple Corona Norteamericana, por correrse en Estados Unidos, incluyendo siete que repartirán 200 puntos en total y 100 al ganador para el ranking de los clasificados a la carrera de las rosas. El primero de esos eventos en este año será el prestigioso Louisiana Derby (G2), a celebrarse el próximo sábado en el Hipódromo Fair Grounds, en New Orleans.

El Louisiana Derby se corrió por primera vez en el "Louisiana Race Course", actual Fair Grounds Race Course y tuvo lugar en la primavera de 1838, conocido como "The Louisiana Plate". En 1894 se celebró una carrera que se llamó Crescent City Derby. Posteriormente, la carrera pasó a llamarse en honor al estado natal de Fair Grounds, Louisiana.

Solo 2 ganadores del Louisiana Derby ganaron el Kentucky Derby: Black Gold en 1924 y Grindstone en 1996. Risen Star, ganador en 1988, fue doble coronado al ganar el Preakness y el Belmont Stakes en ese año. Su jockey mas ganador es Pat Day con 5 triunfos (1986, 1987, 1991, 1992, 1997) y el entrenador con más victorias es Todd Pletcher con 5 (2007, 2010, 2013, 2018, 2023).

Aquí detallamos los 12 potros que competirán este sábado, a las 5:42 pm (Hora Central USA), equivalente a las 6:42 pm. (Hora del Este USA y Hora Venezuela) en el Louisiana Derby (G2) de 2024, con Un Millón de Dólares en premios por repartir y 200 puntos al Kentucky Derby por asignar, 100 de ellos para el ejemplar que resulte ganador.

1) Triple Espresso (Omaha Beach/ Luis Sáez/ Todd Pletcher) Ganador de Maiden Special Weight en Gulfstream Park. Viene de arribar en el cuarto puesto en el Colonel Liam Stakes de Gulfstream Park.

2) Hall of Fame (Gun Runner/ R.Santana Jr./Steven Asmussen) Ganador de Maiden Special Weight en Fair Grounds, viene de arribar en el séptimo lugar en el Risen Star S.(G2) en Fair Grounds. Costó $1.400.000 como yearling.

3) Antiquarian (Preservationist/John Velazquez/Todd Pletcher)

4) Agate Road (Quality Road/Irad Ortiz Jr./Todd Pletcher) Ganador del Pilgrim Stakes (G2) sobre la grama de Aqueduct, viene de arribar segundo en el Sam F. Davis (G3). en Tampa Bay Downs.

5) Catching Freedom (Constitution/Flavien Prat/Brad Cox) Ganador del Smarty Jones S. en Oaklawn Park. Viene de arribar en el tercer puesto en el Risen Star S. de Fair Grounds.

6) Awesome Ruta (Mendelssohn/M.Murril/J.M.Foster) Ganador de Maiden Special Weight en Fair Grounds en diciembre de 2023. Viene de arribar sexto en el Risen Star (G2) de Fair Grounds.

7) Honor Marie (Honor Code/B.Curtis/D.Bergman) Ganador del Kentucky Jockey Club Stakes (G2) en Churchill Downs, viene de ocupar el quinto puesto en el Risen Star (G2) de Fair Grounds.

8) Next Level (Vino Rosso/J.Riquelme/Kent Desormeaux) Ganador de Maiden Special Weight en Fair Grounds en noviembre de 2023, viene de arribar octavo en el Rebel Stakes (G2) de Oaklawn Park.

9) Real Men Violin (Mendelssohn/Corey Lanery/Kenneth McPeek) Ganador de Maiden Special Weight en Churchill Downs en octubre de 2023. viene de ocupar la octava posición en el Risen Star S.(G2) de Fair Grounds.

10) Common Defense (Karakontie/Brian Hernández Jr./Kenneth McPeek) Ganador de Maiden Special Weight en Oaklawn Park. Viene de arribar en el segundo puesto en el Reberl S.(G2) de Oaklawn Park.

11) Tuscan Gold (Medaglia D´Oro/Tyler Gaffalione/Chad Brown) Viene de ganar Maiden Special Weight en Gulfstream Park en el mes de enero de 2024.

12) Track Phantom (Quality Road/Joel Rosario/Steven Asmussen) Ganador del Gun Runner Stakes y del Lecomte Stakes (G3) en Fair Grounds. Viene de arribar en el segundo en el Risen Star S. (G2) de Fair Grounds.