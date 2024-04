Aquí el Best Bet y los Tips para Keeneland 11-04-2024

El meeting de primavera de Keeneland es uno de los encuentros mejor premiados del calendario hípico norteamericano, para muestra, este jueves 11 de abril en jornada de nueve competencias sin carreras selectivas, se repartirán en premios un total de $661.000. La jornada está pautada para iniciar a la 1:00 pm.

En la tarde hípica joviana de Keeneland se han dispuesto 7 competencias sobre pista de arena y dos sobre pista de grama, el día miércoles 10 no hubo competencias sobre grama por motivo de la lluvia acaecida en el sector de Louisville. La prueba mejor rentada será la sexta del jueves, un Allowance de $120.000 sobre grama en 1700 metros para yeguas de 4 y más años.

La jornada tiene un promedio de 10,33 inscritos por carrera y dentro de la misma se ha dispuesto en interesante Juego del Pick Six que en Keeneland tiene un factor multiplicador mínimo de $1 y su primera carrera válida será la cuarta en el orden, pautada para las 2:36 pm.

Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis carreras válidas del Pick Six de este jueves 11 de abril en Keeneland, selección que a la vez funciona para combinar el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick 3 y Daily Doubles programados dentro de esas seis competencias.

Cuarta Carrera. 8. Jefferson Street. Esperan mucho de este pupilo del Godolphin con la yunta Clasica de Bill Mott y Junior Alvarado 4. Cage Match. Mostró fuerza en el debut y ahora viene con Irad Ortiz Jr. en el lomo. Línea Doble.

Quinta Carrera. 6. Writeitontheice. A quienes les gustan las sorpresas 20 a 1 en el Morning Line, para nosotros decide. 4. Fan the Fire. Ya es ganador en el circuito y va bien montado. 5. Write Off Jerry. El alivio en el handicap lo hace peligroso.

Sexta Carrera. 11. Papilio. Ganadora de Grado el año pasado en Keeneland y con Castellano. 3. Spansive. Parece recuperada, debe decidir. 2. Ro Town. Viene de tres victorias al hilo y quiere seguir la racha con Junior.

Séptima Carrera. 3. Cooke Creek. Con Joel Rosario tiene grandes actuaciones ante grupos superiores. 10 Harold´s Claude. Le gusta el recorrido y es batallador en velocidad. 1 Liam the Brave. Ha mejorado y tiene como sorprender.

Octava Carrera. 10. Fort Washington. Viene de hacerlo bien en carrera de grado y la yunta es de primera. 12. Limited Liability. Las últimas dos victorias de su campaña son con los hermanos Ortiz. 5. The Grey Wizard. Buen rematador en largo y su jockey lo conoce.

Novena Carrera. 9. Rock Star Doctor. Es ganador en este mismo hipódromo, con el mismo jockey y en el mismo recorrido ante grupo más clasificado. Correrá como nuestro Best Bet para el jueves en Keeneland.

En resumen esta es la combinación recomendada:

4a) 4-8

5a) 4-5-6

6a) 2-3-11

7a) 1-3-10

8a) 5-10-12

9a) 9