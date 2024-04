7 años de suspensión y $95.000 de multa para este entrenador de caballos

Un entrenador radicado en California, Lorenzo Ruiz es ganador de 150 carreras en un periodo de 13 años de actividad profesional en Estados Unidos. Este 4 de abril se emite una resolución para sancionar a Ruiz por el uso de sustancias prohibidas que violan la normativa de HIWU e HISA en la actividad del entrenamiento de purasangres.



El árbitro sancionó a Ruiz con dos años y $25,000 por prueba positiva, $15,000 por costos de arbitraje de HIWU, así como un año adicional y $5,000 por violar su suspensión provisional al trabajar en Los Alamitos Race Course. Ruiz también es responsable de su parte de los costos del arbitraje. El trabajo de Ruiz como escolta es una violación de la regla 3229 (2) de HISA:

"Una persona cubierta no puede participar de ninguna manera en ninguna actividad que involucre caballos (que no sean actividades antidopaje autorizadas o programas de rehabilitación) que se lleven a cabo en una pista de carreras. o centro de capacitación, ni permitirá que nadie participe en ninguna actividad en su nombre en dichas actividades, excepto en la medida en que la persona cubierta sea un propietario y la actividad sea necesaria para garantizar la seguridad y el bienestar del Caballo durante el período de Suspensión Provisional o Inelegibilidad de dicho Propietario".

Los tres ejemplares que dieron positivo al vasodilatador diisopropilamina y que posteriormente fueron descalificados de esas ubicaciones fueron:

Kant Beat The Rock, positivo después de terminar segundo en Starter Allowance en Los Alamitos el 4 de julio. American Cat dio positivo después de ganar un Claiming de $16,000 en Los Alamitos el 25 de junio y Facts Matter dio positivo después de ganar Starter Allowance en Los Alamitos el 23 de junio.

El árbitro escribe: "Unos días antes de la audiencia, el señor Ruiz notificó a través de su abogado que no asistiría a la audiencia presencial fijada para el 19 de marzo de 2024. El señor Ruiz ejerció su derecho a solicitar una audiencia. . HIWU dedicó considerables recursos a este asunto y a la audiencia en Irvine, que se celebró en un lugar conveniente para el demandado y su abogado."

"Al violar los términos de su Suspensión Provisional y al no asistir a la audiencia convocada a petición suya, el Sr. Ruiz esencialmente está burlándose del programa ADMC. Si no se controla su comportamiento enviaría un mensaje de que no hay consecuencias cuando uno ignora el régimen normativo. Tal conducta amenaza la credibilidad del programa ADMC.

HIWU ha solicitado que este Panel agregue una sanción similar a la del Árbitro Holtz cuando encontró circunstancias agravantes en el caso Pineda. Este Árbitro está de acuerdo en que en estas circunstancias los seis años del Sr. Ruiz El período de inelegibilidad de un año debería aumentarse en un año y la multa aumentarse en una suma adicional de 5.000 dólares.



"Al ejercer la discreción prevista en la Regla 3223(b), el Árbitro ha determinado que, en consideración de todos los factores mencionados anteriormente, el Sr. Ruiz debería hacer una contribución significativa a los costos de arbitraje de HIWU por un monto de $15,000".



El abogado Darrell Vienna, quien junto con Carlo Fisco representó a Ruiz, dijo que Ruiz tenía derecho a trabajar como escolta en Los Alamitos, donde tanto los pura sangre como los cuartos de milla entrenan por la mañana, siempre y cuando tenga licencia de la Junta de Carreras de Caballos de California. "HISA no tiene capacidad para suspender una licencia emitida por el estado", dijo Viena. "Sólo pueden decir que no se puede participar en carreras cubiertas por HISA".



La CHRB no ha tomado ninguna medida contra Ruiz hasta el momento. "Ese es un camino que aún no se ha cruzado", afirmó Vienna.

Ruiz es un entrenador ganador de múltiples clásicos 62 ganadores de cuartos de milla y 57 ganadores de carreras mixtas durante su carrera. Dado que HISA solo rige las carreras de pura sangre, a Ruiz aún se le permitirá trabajar con caballos Cuarto de Milla a menos que intervenga una agencia reguladora estatal, como la Junta de Carreras de Caballos de California.

La resolución de la HISA publicada el 4 de abril de 2024 indica:

Fecha de Resolución: 04/04/2024

Licenciatario: Lorenzo Ruiz, entrenador

Sanción: Suspensión acumulada de 7 años, multa de $95,000

Causa: Por la presencia de diisopropilamina, una sustancia prohibida, en muestras tomadas de Kant Beat the Rock, American Cat y Facts Matter que corrieron en Los Alamitos respectivamente el 4/7/23, 25/6/23 y 23/6/23. . Todas estas fueron posibles violaciones de la Regla 3212: Presencia de una sustancia prohibida y/o sus metabolitos o marcadores. Esto también fue una posible violación de la Regla 3227 – Circunstancias agravantes (en relación con las ADRV de la Regla 3212).

El fallo publicado el viernes en la sección de divulgaciones públicas del sitio web de la Unidad de Integridad y Bienestar de las Carreras de Caballos (HIWU), el brazo encargado de hacer cumplir la Autoridad de Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos (HISA), reveló que el entrenador Lorenzo Ruiz ha sido suspendido por un total de siete años. y una multa de un total de 95.000 dólares por tres pruebas positivas para la sustancia prohibida disopropilamina.

Con información de paulickreport