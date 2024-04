Aquí el Best bet y los Tips para Gulfstream Park 11-04-2024

Continúa a todo vapor el Royal Palm Meet y este jueves 11 de abril inicia una nueva semana de carreras en vivo en el hermoso escenario hípico de Gulfstream Park. Ocho competencias se programan con tres de ellas a disputarse sobre la pista principal de arena, dos más fueron pautadas sobre superficie de grama y las tres restantes sobre pista sintética o tapeta.

La jornada cuenta con un promedio de 8.0 ejemplares inscritos por carrera y está pautado su inicio a la 1:10 pm. En la tarde hípica se ha programado el popular juego del Pick Six o Rainbow Six, que en Gulfstream Park tiene un factor multiplicador mínimo de $0,20. La primera válida para el interesante Rainbow Six se fijó a las 2:14 pm.

Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis carreras válidas del Rainbow Six, que a la vez sirven como selección para el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick Three y Doubles que fueron programados dentro de esas seis competencias.

Tercera Carrera. 6.Mr Narcissistic. Sus presentaciones en Gulfstream Park han sido terminantes, luce bajado de agrupación. Correrá como nuestro Best Bet para el día jueves en Gulfstream Park.

Cuarta Carrera. 3. Mo Touring. Está cerca de una victoria para el establo de Jorge Delgado. 6. Peace Seeker. Va con la monta del líder actual de la estadística en el Royal Palm Meet. 7. A Ring Thing. Posee actuaciones en velocidad con Leonel Reyes que obligan a considerarla.

Quinta Carrera. 5. Fifty One Fifty. Quedó de turno y tiene buenas actuaciones en grupos mas clasificados. 6. Blue Sky´s Syl. No deslució en el debut y pertenece a establo efectivo. Línea Doble.

Sexta Carrera. 1. Classic Ballad. Está ostensiblemente bajada de agrupación. 7. Marshmallow Queen. Se lanzó a correr y puede continuar la racha victoriosa. 3. Unrelentless. No ha deslucido en grupos de alto nivel.

Séptima Carrera. 1. Esperon. Tomará la punta pegado a la baranda interior y el recorrido es su aliado. 6. Zio Lorenzo. Muy buenas sus últimas presentaciones ante lotes similares. 7. Heals the Soul. Si espera para atropellar puede asustar al final.

Octava Carrera. 9. Kingfish Stevens. Con destacadas actuaciones sobre grama ante grupos superiores. 4. Born A Gambler. Es batallador y a Paco López le gusta despedirse ganando. 8. Puede aparecer al final a la sorpresa con el "tendón" Édgar Pérez.

En resumen, esta es la combinación recomendada:

3a) 6

4a) 3-6-7

5a) 5-6

6a) 1-3-7

7a) 1-6-7

8a) 4-8-9