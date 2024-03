Aquí el Best Bet y los Tips para Gulfstream Park 27-03-2024

Inicia este miércoles 27 de marzo la semana final del emotivo Championship Meet en Gulfstream Park y se programan ocho (8) competencias para esta jornada inicial de la última semana de marzo, la semana del Florida Derby (G1). La reunión hípica consta de cuatro competencias a disputarse en la pista principal de arena, dos sobre pista sintética o tapeta y dos más sobre superficie de grama.

La prueba mejor rentada de este miércoles es la séptima en el orden, un Allowance Optional Claiming de $91.000 en distancia de una milla para Yeguas de 4 y más años. La tarde hípica dará inicio a la 1:10 pm y el promedio de inscritos por carrera es de 7,25. En la jornada se ha pautado el multitudinario juego del Pick Six o Rainbow Six, que inicia a partir de la tercera carrera, programada para las 2:08 pm.

Aquí detallamos nuestros seleccionados en las seis competencias válidas para el Rainbow Six de Gulfstream Park, este miércoles 27 de marzo, que también funcionan como pronóstico para el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick Three y Daily Doubles programados dentro de estas seis carreras.

Tercera Carrera. 3. Yeager. Reaparece, tiene mucha velocidad, puede dispararse con Paco López. 1.Wine Empire Se acercó bastante en su anterior con la monta del "Tendón" Edgar Pérez. 2. Frisson. Batallará de principio a fin. 4. Power Attack. Reaparece con la monta del campeón del Championship Meet.

Cuarta Carrera. 3. Shez Speightful. Ahora va con Jaramillo la hija de Speighster y en este recorrido luce una enormidad. 1. Amy the Butcher. Si logra buena salida estará entre las primeras. 4. Subtle Faith. Posee actuaciones que avalan su atropellada corta.

Quinta Carrera. 1. Unlimitedpotential. Tres segundos puestos en tres actuaciones, reapareció luego de 1 año y 4 meses sin correr y lo hizo en gran forma. 8. Big Night Out. Reaparece con ejercicios muy destacados este hijo de Into Mischief. Línea Doble.

Sexta Carrera. 3.Brawn. Posee destacadas figuraciones selectivas, buen lance. 7. The Monopoly Man. Ganó sobre pista fangosa, Irad Ortiz Jr. repite la monta, debe decidir. 1. Classic Ballad. Va liviano y si hay pelea al inicio puede aparecer con Castellano.

Séptima Carrera. 1. Evidencias (BRZ). Esta ganadora clásica brasileña parece estar lista para su primera victoria en Estados Unidos con el Junior de Venezuela, puede colocarse al inicio para avanzar antes de la última curva. Correrá como nuestro Best Bet para este miércoles 27 de marzo en Gulfstream Park.

Octava Carrera. 6. Foxtrot Harry. Debutó en gran forma sobre la tapeta, luce para obtener su primera victoria. 3. Legendary Phantom. La firme pista de grama puede ser su mayor aliada para lograr la sprintada exitosa. 1. Souper Crunchy. Paco López vendrá cazando la pelea de las velocistas para arremeter en los finales. 4. Never Say Never. Atropellará con fuerzas con la enérgica exigencia de Irad Ortiz Jr.

En resumen, esta es la combinación recomendada para el miércoles 27 de marzo en Gulfstream Park:

3a) 1-2-3-4

4a) 1-3-4

5a) 1-8

6a) 1-3-7

7a) 1

8a) 1-3-4-6