Estos son los 11 potros que van por $1.000.000 en el Florida Derby este sábado

Nos acercamos a la gran cita anual en la que solo un potro de la generación de tres años pasa a la historia, el Kentucky Derby de 2024, a disputarse el próximo sábado 4 de mayo en su sempiterno escenario de Churchill Downs. La ruta a la clasificación llega a su etapa culminante y esta semana son cuatro (4) las pruebas clasificatorias a la gran carrera de las rosas a dirimirse entre los potros más aptos, dos de ellas en Estados Unidos y dos en territorio extranjero.

Fuera de Estados Unidos se disputará este sábado 30 de marzo en el Hipódromo de Meydan, Dubai el UAE Derby (G2), con 200 puntos a repartir, 100 para el ganador y en el Hipódromo de Chesford, Reino Unido, se correrá el Cardinal Condition Stakes, con 63 puntos de clasificación y 30 al ganador. En territorio norteamericano se disputan dos grandes stakes, el Arkansas Derby (G1), en Oaklawn Park con $1.500.000 por repartir y el Florida Derby (G1) en Gulfstream Park, con $1.000.000 por repartir.

Aquí se detallan los 11 potros que dilucidarán este sábado 30 de marzo, las incidencias de la carrera clasificatoria al Kentucky Derby, más importante del estado de Florida, prueba que se celebra desde 1952, el Florida Derby (G1) de 2024, a disputarse en el Hipódromo Gulfstream Park, en Hallandale Beach, sobre la pista principal de arena, en distancia de 1700 metros y que este sábado 30 de marzo, en la decimocuarta carrera a las 6:42 pm, contará con transmisión en directo y narración en vivo, a través de las pantallas de Meridiano TV, los especialistas en deporte.

1. Frankie´s Empire. (Classic Empire/M.A.Vásquez/Michael Yates). Ganador del Swale Stakes en Gulfstream Park el pasado 3 de febrero, viene de arribar tercero en el Fountain Of Youth (G2).

2. Hades. (Awesome Slew/Paco López/Joseph Orseno). Invicto en 3 presentaciones, viene de ganar el Holy Bull S. (G3) el 3 de febrero en Gulfstream Park.

3. Bail Us Out. (Lookin At Lucky/Irad Ortiz Jr./Todd Pletcher). Viene de ganar un Maiden Special Weight el 3 de febrero en Gulfstream Park.

4. Grand Mo the First. (Uncle Mo/Emisael Jaramillo/Victor Barboza Jr.) Ganador de 2 y viene de arribar tercero muy cerca en el Tampa Bay Derby (G3) del 9 de marzo pasado.

5. Real Macho. (Mucho Macho Man/Javier Castellano/Rohan Crichton). Ganador de 2 carreras, viene de arribar cuarto en el Fountain Of Youth S.

6. Le Dom Bro. (Mucho Macho Man/Edwin González/Eniel Cordero). Ganador de 1, viene de arribar segundo de Dornoch en el Fountain Of Youth (G2).

7. Catalytic. (Catalina Cruiser/Julien Leparoux/Saffie Joseph Jr.). Ganador de 1, viene de arribar segundo en un Allowance en Tampa Bay Downs.

8. Seminole Chief. (Girvin/Joel Rosario/Jack Sisterson). Ganador de 3 viene de triunfar en Allowance Optional Claiming el 9 de marzo en Gulfstream Park.

9. Conquest Warrior. (City of Light/José Luis Ortiz/Claude McGaughey). Ganador de 2 en 3 salidas, viene de triunfar en Allowance Otional Claiming el 1° de marzo en Gulfstream Park.

10. Fierceness. (City of Light/John Velázquez/Todd Pletcher). Ganador de 2 incluyendo la Breeders´Cup Juvenile (G1) de 2023, viene de quedar tercero de Hades en el Holy Bull S. (G3).

11. Iris´s Dream. (Jess´s Dream/Jorge Ruiz/Cheryl Winebaugh). Viene de ganar su primera carrera un Maiden Optional Claiming el 29 de febrero en Gulfstream Park.