Jockeys de 7 países van por $1.500.000 este sábado en el Arkansas Derby (G1)

Dos prestigiosas carreras de Grado 1 que son clasificatorias al Kentucky Derby 2024 se disputarán en territorio de Estado Unidos este sábado 30 de marzo, el Florida Derby (G1) de $1.000.000 en el Hipódromo Gulfstream Park, en Hallandale Beach, Florida y el Arkansas Derby (G1) de $1.500.000 el stakes con mayor premiación de esta semana, en el Hipódromo Oaklawn Park, en Hot Springs National Park, Arkansas.

El Arkansas Derby (G1) se corre desde el año 1936 y su jockey más ganador ha sido Pat Day con 3 victorias (1986, 1987, 1997) y el entrenador con más victorias Todd Pletcher con 5 (2000, 2001, 2013, 2014, 2018). En este año 2024, el Arkansas Derby tendrá la participación de jockeys de 7 países: Venezuela (Francisco Arrieta), Francia (Flavien Prat), Puerto Rico (Cristian Torres), Perú (Rafael Bejarano), República Dominicana (Ricardo Santana Jr.), México (Juan Hernández y Emmanuel Esquivel) y Estados Unidos (Tyler Gaffalione, Brian Hernández Jr. y Keith Asmussen).

En el Hipódromo Oaklawn Park se ha pautado un programa de 13 competencias este sábado 30 de marzo en el marco del Arkansas Derby, que dará inicio a las 12:05 pm (Hora Central USA) correspondiente a la 1:05 pm (Hora Este USA y Hora Venezuela). con 4 carreras selectivas, a la altura de la novena carrera el Oaklawn Mile de $500.000 en una milla sobre arena, en la décima el Matron Stakes en 1200 metros sobre arena, en la undécima el Fantasy Stakes en 1700 metros sobre arena y la prueba principal, el Arkansas Derby (G1) en 1800 metros sobre arena, es la duodécima competencia.

Aquí se detallan los diez (10) competidores del gran evento, que otorgará puntos de clasificación al Kentucky Derby 2024 a los cinco primeros que arriben en el marcador (100-50-25-15-10) respectivamente, pautado para las 6.47 pm (Central Time USA), equivalente a las 7:47 pm (Hora Este USA y Hora Venezuela). Se señala nombre, padre, jockey y entrenador de cada ejemplar, así como lo más significativo a reseñar de su campaña pistera.

1 Will Take It. (Tapit/Francisco Arrieta/E Milligan, Jr.). Viene de arribar en el segundo en Maiden Special Weight de Oaklawn Park.

2 Timberlake. (Into Mischief/Flavien Prat/B H Cox). Ganador del Champagne S.(G1), viene de ganar el Rebel S:(G2) el 24 de febrero pasado.

3 Dimatic. (Gun Runner/Cristian A Torres/S M Asmussen). Ganador de Maiden Special W. Oaklawn Park, viene de llegar quinto en el Rebel S.(G2).

4 Time for Truth. (Omaha Beach/Rafael Bejarano/R Moquett). Ganador de 2, viene de triunfar en Allowance de Oaklawn Park.

5 Liberal Arts. (Arrogate/Tyler Gaffalione/R Medina). Ganador del Street Sense Stakes (Gr. 3) en Churchill Downs, viene de quedar tercero en el Southwest S.(G3) en Oaklawn Park.

6 Informed Patriot. (Hard Spun/Ricardo Santana, Jr./S M Asmussen). Ganador de 1, viene de llegar en el quinto en el Sunland Park Derby (G3) en Sunland Park.

7 Muth. (Good Magic/Juan J Hernandez/B Baffert). Ganador de 3 carreras, arribó segundo en la Breeders´Cup Juvenile (G1) y ganó el American Pharoah (G1) y el San Vicente S. (G2) en Santa Anita Park

8 Just Steel. (Justify/Keith J Asmussen/D W Lukas). Ganador de 2 carreras incluyendo el Ed Brown Stakes en Churchill Downs, viene de figurar séptimo en el Rebel S. (G2) de Oaklawn Park.

9 Mystik Dan. (Goldencents/Brian J Hernandez, Jr./K G McPeek). Ganador de 2 carreras incluyendo el Southwest Stakes (G3) de Oaklawn Park el pasado 3 de febrero.

10 Imperial Gun. (Gun Runner/Emmanuel Esquivel/S M Asmussen). Ganador de 1 viene de arribar cuarto en Allowance en Oaklawn Park.