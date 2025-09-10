Hipismo

Abraham Campos recomienda tres sorpresas y una mejor carta para el domingo en la R35 (+Video)

El preparador habló en entrevista para Meridiano Web acerca de las condiciones de sus ejemplares para la jornada dominical

Por Jesús R. Cárdenas J.
Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 03:24 pm
Foto: José Antonio Aray.
El equipo de Meridiano Web, asistió este miércoles 10 de septiembre al hipódromo La Rinconada, para estar presente en la jornada de traqueos y a su vez para buscar información de primera mano con los jinetes y los entrenadores quienes estarán presente para la trigésima quinta reunión, a disputarse el domingo 14 de septiembre.

En esta ocasión, el entrenador Abraham Campos conversó en entrevista para este prestigioso medio digital acerca de sus cuatro ejemplares presentados y esto fue lo que comentó.

Trainer gracias por la oportunidad de entrevistarlo. Para este domingo tiene cuatro importantes e interesantes presentados. Comienza en la segunda carrera con la yegua Gran Phuel conducida por el aprendiz Jesús Adames ¿Coméntanos de su preparación?

-Este es un caballo que comenzó a mejorar. Para esta oportunidad va a seguir mejorando y vamos a estar en la pizarra seguro. Si se descuidan podemos ser la sorpresa para esta segunda carrera.

En la segunda válida para el juego del 5y6 presenta a la yegua Bel Amore, ¿qué nos puedes comentar?

-Es una yegua que también espero mucha mejoría en ella la monta Yonkleiver Díaz. La yegua se ha mantenido bastante bien, una yegua sana y también creo que puede ser una gran sorpresa.

Para la cuarta válida del 5y6 inscribió a la seisañera Waya Waya que reaparece tras un corto paro de 35 días ¿Cómo se encuentra las condiciones de esta potra?

-Esta yegua es una de mis mejores cartas. La está haciendo bien pues está corriendo con un grupo bastante fuerte, pero ella se desenvuelve bien y su atropellada es efectiva. La conduce el jinete Rivero, él ya había ganado en una oportunidad. La yegua anda bastante bien y le recomiendo que no la olviden ni la dejen por fuera.   

Culmina con sus compromisos en la quinta válida con el caballo Verstappen, con la monta de Yonkleiver Díaz.

-Es otro caballo que está corriendo bastante bien, con un alcance de 1.300 metros. No hay mucha velocidad en la carrera. Este caballo puede esta en un tren de carrera cómodo y puede venirse de punta a punta. La conduce también Yonkleiver (Díaz), anda bastante bien y este caballo puede ser una sorpresa. No lo dejen afuera bajo ningún concepto al caballo Verstappen.

 

