¿Se queda? Tebas se pronunció sobre salida de Xavi Hernández del Barcelona

Xavi Hernández anunció que se irá del FC Barcelona al termino de la campaña y, una noticia así, dejó perplejos a más de uno. Ahora, con ese panorama en la mesa, las reacciones no se han hecho esperar en varios de los protagonistas del balompié español, entre ellos, el propio presidente de La Liga, Javier Tebas.

El mandatario, conocido por no temer entrar al campo de las declaraciones sobre cualquier tema, fue preguntado por la decisión del técnico catalán e inició su intervención con cierta reflexión: "Ha pasado hace tan poco que no he podido pensar mucho en ello. Son decisiones que pasan en los clubes, que unas van y otras vienen".

Sin embargo, el presidente después planteó un escenario alejado, por el momento, al anuncio de Xavi y dejó abierta la puerta a que el entrenador siga al mando del banquillo culé. "Queda mucho hasta el 30 de junio y ¿Quién dice que no se quedará en el Barcelona? Tenemos que esperar", expresó Tebas.

Volverá todo a la normalidad

Es característico ver a un Tebas analizando la situación económica del Barca, anteriormente, su predicción era más catastrofista, pero esta vez apuntó a caminos más favorables para los azulgranas.

"Se habla de inestabilidad y el Barça no es lo que ha sido otras temporadas en el aspecto económico a la hora de fichar. Ya volverá a la normalidad. En ese camino lo están haciendo bien", contó.