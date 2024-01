¿Llega para la próxima temporada? Mikel Arteta envía este mensaje al FC Barcelona (+Video)

El anuncio de Xavi poniendo fin a su etapa como entrenador del Barça a partir del 30 de junio ha revolucionado el panorama futbolístico. El club catalán ya busca el relevo para el egarense y son varios los nombres que han salido a la palestra como posibles candidatos a sentarse en el banquillo del Camp Nou la próxima temporada.

Uno de los nombres que había sonado con fuerza es el de Mikel Arteta, actual entrenador del Arsenal desde 2019. Arteta, quien se formó como segundo entrenador del Manchester City al lado de Pep Guardiola, es un técnico con gran presente y un futuro prometedor. A pesar de su formación en La Masia, el entrenador del Arsenal ha rechazado rotundamente la posibilidad de unirse al FC Barcelona como reemplazo de Xavi Hernández, afirmando que está comprometido con su club actual hasta 2025.

En una rueda de prensa previa a un partido frente al Nottingham Forest, Arteta rechazó los rumores que apuntaban a su posible salida del Arsenal este verano. Declaró que está en el lugar correcto, rodeado de las personas adecuadas, y que se siente muy bien con el club, los jugadores, el personal y los aficionados. Afirmó estar en un viaje emocionante con mucho por hacer en el Arsenal.

"Son 'fake news'. Estoy muy enfadado con ello. No dejaré el club en verano. No me puedo creer lo que leí ayer. Hay que tener más cuidado cuando se habla de temas que afectan a las personas. Estoy en el sitio correcto, con la gente correcta y me siento muy bien. Como he dicho varias veces, estoy en un bonito viaje con este club, nuestros jugadores, staff, nuestra afición y hay aún mucho que hacer", declaró Arteta.

Arteta llegó al Emirates Stadium a mitad de la temporada 2019-20 después de haber sido asistente de Pep Guardiola durante tres años en el Manchester City. Bajo su dirección, el Arsenal ha logrado tres títulos: la FA Cup 2019-20 y dos veces la Community Shield (2020 y 2023). Además, la temporada pasada compitió hasta el final con el Manchester City por el título de la liga.

El Arsenal, que no ha ganado la Premier League desde 2004, actualmente se encuentra en la tercera posición, a cinco puntos del Liverpool y empatado con el Manchester City, aunque este último con un partido pendiente. El club londinense también es candidato a llegar lejos en la Champions League, donde se enfrentará al Porto en los octavos de final.

A pesar de los rumores que lo vinculan al FC Barcelona, Arteta ha dejado claro que su compromiso está con el Arsenal y que no tiene intenciones de abandonar el club este verano. El español está comprometido con el proyecto de los Gunners, y espera que con estas declaraciones finalicen los rumores y especulaciones sobre su futuro, para poder centrarse netamente en lo deportivo y seguir compitiendo por los títulos.