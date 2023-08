¡Problemas para el Inter Miami! Peligra el debut de Lionel Messi en la MLS por esta razón

Lionel Messi ha tenido la agenda llena desde su llegada al Inter Miami hace poco más de un mes. El siete veces ganador del Balón de oro debutó con la camiseta del combinado rosa de la Major League Soccer (MLS) el 21 de julio, en la primera jornada de la Leagues Cup ante el Cruz Azul. Desde entonces, el rosarino de 36 años ha disputado ocho partidos en el trascurso de un mes.

Asimismo, los dirigidos por Gerardo el “Tata” Martino disputaron dos partidos de 120 minutos cada uno, tras la definición por penales en la final de Leagues Cup ante Nashville del pasado sábado 19 de agosto, y la también definición desde los doce pasos en la semifinal de la US Open Cup ante Cincinnati el miércoles 23 de agosto.

Lionel Messi ha superado todas las expectativas tras su impacto inmediato en el fútbol de Norteamérica. El capitán de la selección argentina cambió el rumbo del equipo con el peor récord de la MLS, a uno de los equipos en mejor estado de forma de la liga, siento protagonista en cada uno de los partidos al anotar 10 goles y tres asistencias en los ocho partidos que ha disputado.

Sin embargo, todo esfuerzo viene con una consecuencia, y en este caso negativa. Al argentino se le vio exhausto en el tiempo extra del encuentro ante Cincinnati en las semifinales de la Us Open Cup del pasado miércoles. El argentino ha disfrutado de más de 700 minutos de juego en el último mes con el Inter Miami en todas las competiciones.

Por esa razón, Gerardo Martino comentó que el debut de Leo en el primer partido de la MLS este sábado ante el New York Red Bulls puede no llegar. "Es inevitable que no lo tengamos en algún momento". "Esto sucederá al menos tres veces este año, y el próximo año más", dijo Martino sobre el posible descanso de Messi, ya sea para un juego completo o parte de uno. "Tendremos que encontrar una solución".

El Inter Miami se enfrenta al NY Red Bulls este sábado en Nueva Jersey por el primer partido de la Major League Soccer de “Las Garzas” tras el parón de mitad de temporada. El encuentro comenzará a las 19:30h (hora de Venezuela) a la espera de la alineación oficial por el estratega argentino.