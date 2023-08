¡Efecto Lionel Messi! Su primer partido en la MLS se podrá ver totalmente gratis en Times Square

La expectativa y las ganas por ver a Lionel Messi jugar en suelo norteamericano sigue en alza desde su llegada al Inter Miami hace poco más de un mes. EL capitán de la selección argentina llego al conjunto rosa de la Major League Soccer (MLS) para la segunda mitad de temporada, pero el impacto que ha tenido sobre el club del sur de Florida, y el deporte en los Estados Unidos, no tiene precedentes.

El debut del siete veces ganador del Balón de Oro en la MLS puede darse este sábado, cuando “Las Garzas” se vea las caras contra el New York Red Bulls en el Red Bull Arena de Nueva Jersey a las 19:30h (hora de Venezuela). El astro argentino ha disputado ocho partidos defendiendo los colores del Inter Miami, pero todos ellos han sido por la Leagues Cup y la US Open Cup.

La expectativa por ver al crack rosarino de 36 años disputar su primer partido en la Major League Soccer es enorme, por lo que la propia MLS en su cuenta de Twitter publicó una foto de la pantalla ubicaba en la avenida Broadway de Nueva York con el mensaje: "En directo desde Times Square... Vea @NewYorkRedBulls vs. @InterMiamiCF en la pantalla grande, el sábado a las 7:30pm ET".

De esta manera, toda persona que transite por la esquina más visitada del mundo en el horario del partido, podrá disfrutar del posible debut de Lionel Messi con el Inter Miami de David Beckham y Jorge Mas.

El internacional con la selección argentina ha disputado ocho partidos en los que ha anotado 10 goles y repartido tres asistencias. Ayudó a “Las Garzas” a levantar su primer título en su corta historia tras ganar por tanda de penales la final de la Leagues Cup contra Nashville, y fue parte clave para la clasificación del equipo a la final de la US Open Cup que se disputará el próximo 27 de septiembre.

No obstante, el debut del argentino ante el NY Red Bulls podría estar en la cuerda floja, puesto que Gerardo Martino, director técnico del Inter Miami, mencionó que Lionel Messi podría estar necesitando un descanso tras disputar ocho partidos en un período de un mes, y dos partidos de 120 minutos de manera consecutiva.

Por esa razón, Gerardo Martino comentó que el debut de Leo en el primer partido de la MLS este sábado ante el New York Red Bulls puede no llegar. "Es inevitable que no lo tengamos en algún momento". "Esto sucederá al menos tres veces este año, y el próximo año más", dijo Martino sobre el posible descanso de Messi, ya sea para un juego completo o parte de uno. "Tendremos que encontrar una solución".