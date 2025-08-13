Estas son las claves del triunfo del Paris Sain-Germain en la Supercopa de Europa

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles, la ciudad italiana de Udine celebró en el Stadio Friuli la Supercopa de Europa, la cual enfrentó al Paris Saint-Germain de Francia como campeón de la UEFA Champions League y al Tottenham Hotspur de Inglaterra como campeón de la UEFA Europa League.

Pese a que los británicos picaron adelante con las anotaciones de Micky Van de Ven en la primera parte y de Cristian 'Cuti' Romero en el arranque del complemento, los parisinos lograron igualar el partido gracias a Kang-in Lee y Gonçalo Ramos.

Pese a que Vitinha falló su disparo en la tanda de penales, sus compañeros acertaron cada uno de sus intentos, lo cual sumado a los fallos de Van de Ven y Mattys Tel, hizo que el equipo que dirige Luis Enrique Martínez ganara la Supercopa.

Aquí van algunas de las claves del partido y del triunfo del 'Rouge-et-bleu' en Udine.

"2-0, el resultado más engañoso"

El Tottenham Hotspur arrancó su partido ganando gracias a Van de Ven antes de terminar el primer tiempo y a 'Cuti' Romero con un gol "de camerino". Con una diferencia de dos goles, los londinenses se encontraban tranquilos.

Sin embargo, esta tranquilidad hizo que bajaran la guardia ante un PSG que buscaba redimirse de aquella derrota en la final del Mundial de Clubes, casualmente, ante otro equipo londinense como es el Chelsea. En los minutos finales, firmarían la igualdad.

Kang-in Lee los mete en el juego

Faltando cinco minutos para que el cuarto árbitro señalase el tiempo de descuento, el PSG generaría un contraataque donde un centro de Ousmane Dembélé sería despejado por el defensa.

El balón cayó en los pies de Vitinha, quien le pasó el balón al coreano Kang-in Lee para que este disparase de larga distancia y pusiese en el marcador un primer gol que iniciaría el camino de los galos hacia el título.

"Los últimos minutos también tienen 60 segundos"

El gol de Kang-in Lee no era suficiente. Para poder forzar la tanda de penales, era necesario un segundo gol que permitiese a los franceses igualar el partido. Allí aparecería Gonçalo Ramos.

Achraf Hakimi crearía una buena jugada que terminó en los botines de un Ousmane Dembélé que tiró el centro hacia la cabeza del portugués, quien definió con frialdad y le devolvió la vida al Paris Saint-Germain.

Redención de Chevalier

El guardameta francés había cometido un error en el arranque del segundo tiempo, el cual costó el 0-2 en favor del Tottenham. Sin embargo, en la tanda de penales, fue héroe para su equipo.

Luego de que Vitinha fallase el primer tiro, el PSG necesitaba un fallo de algún pateador del Tottenham para seguir peleando, cosa que se produjo en el tercer intento de los 'Spurs', cuando Chevalier atajó el disparo de Van de Ven sin problemas.

El fallo de Tel

Posterior al error por parte de Van de Ven y que Ousmane Dembélé igualase la serie, debía cobrar el francés Mattys Tel por el Tottenham. La presión pudo con él y su intento se fue desviado por la izquierda.

Esto, sumado al hecho de que cada uno de los siguientes pateadores del PSG consiguieron anotar, la escuadra parisina logra su primera Supercopa de la UEFA y su cuarto trofeo de la campaña, tras ganar Ligue 1, Coupe de France y Champions League.