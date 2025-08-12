Ligue 1

¡Último adiós! Gianluigi Donnarumma se despide del PSG (+declaraciones)

El guardameta italiano y figura del Paris Saint-Germain en los últimos años se despidió formalmente

Por Ricardo Rodríguez
Martes, 12 de agosto de 2025 a las 04:11 pm
Gianluigi Donnaruma. Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Luego de la gran polémica que supuso su exclusión del plantel que disputará la Supercopa de Europa, el portero italiano, Gianluigi Donnarumma, confirmó su intención de dejar el Paris Saint-Germain próximamente.

Después de múltiples rumores que vinculaban al guardameta con varios equipos de la Premier League, el guardameta confirmó lo adelantado por el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano.

Un adiós ''forzado''

El propio Romano, afirmó: ''Se irá seguro, ya sea este verano o en 2026 como agente libre''. Uno de los motivos principales fue la posición del entrenador Luis Enrique, ante esta situación.

''Donnarumma está fuera de la plantilla por decisión mía. Soy 100% responsable. Quiero un tipo de portero diferente y tomé la decición. Gigio es uno de los mejores porteros del mundo'', afirmó el director técnico español.

Por su parte, el cancerbero de 24 años difundió un comunicado, este martes, asegurando que se despide oficialmente del club.

''Desde el día en que llegué (a París), di todo de mí dentro y fuera de la cancha para ganarme mi puesto y defender la portería del Paris Saint-Germain. Desafortunadamente, alguien ha decidido que no puedo seguir siendo parte del grupo y contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y con el corazón roto'', expresó la figura de los parisinos.

Asimismo, el portero italiano aclaró que le gustaría decir adiós a la afición del equipo en el Par des Princes. Sin embargo, ya que no sabe si podrá hacerlo, agradeció a la hinchada del conjunto de la capital francesa.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Puerto Rico Dominicanos FC Barcelona Ecuador
Martes 12 de Agosto de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Ligue 1