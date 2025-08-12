¡Último adiós! Gianluigi Donnarumma se despide del PSG (+declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

Luego de la gran polémica que supuso su exclusión del plantel que disputará la Supercopa de Europa, el portero italiano, Gianluigi Donnarumma, confirmó su intención de dejar el Paris Saint-Germain próximamente.

Después de múltiples rumores que vinculaban al guardameta con varios equipos de la Premier League, el guardameta confirmó lo adelantado por el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano.

Un adiós ''forzado''

El propio Romano, afirmó: ''Se irá seguro, ya sea este verano o en 2026 como agente libre''. Uno de los motivos principales fue la posición del entrenador Luis Enrique, ante esta situación.

''Donnarumma está fuera de la plantilla por decisión mía. Soy 100% responsable. Quiero un tipo de portero diferente y tomé la decición. Gigio es uno de los mejores porteros del mundo'', afirmó el director técnico español.

Por su parte, el cancerbero de 24 años difundió un comunicado, este martes, asegurando que se despide oficialmente del club.

''Desde el día en que llegué (a París), di todo de mí dentro y fuera de la cancha para ganarme mi puesto y defender la portería del Paris Saint-Germain. Desafortunadamente, alguien ha decidido que no puedo seguir siendo parte del grupo y contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y con el corazón roto'', expresó la figura de los parisinos.

Asimismo, el portero italiano aclaró que le gustaría decir adiós a la afición del equipo en el Par des Princes. Sin embargo, ya que no sabe si podrá hacerlo, agradeció a la hinchada del conjunto de la capital francesa.