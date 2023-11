Ancelotti repasó la actualidad del Madrid y envió un mensaje a Puyol (+Declaraciones)

Carlo Ancelotti está a horas de sumar a su temporada un duelo más por Champions League este miércoles contra el Braga y repasó la actualidad de cómo llega su Real Madrid en esta fecha. Eso sí, no fue lo único que dejó su rueda de prensa, en la que tuvo tiempo hasta de mandar una respuesta a Carles Puyol, que este lunes expresó que le gustaría aconsejar a Vinicius.

El italiano, fiel a su estilo, fue directo al responder la pregunta sobre las declaraciones del excapitán del Barcelona, quien indicó que le gustaría hablar con Vinicius para aconsejarlo sobre su actitud en los terrenos de juego.

"Si Puyol quiere hablar con Vinicius, que lo haga, tiene mucha experiencia. Vini marca la diferencia, eso es claro, puede ser que tenga que mejorar su actitud en alguna circunstancia", dijo el DT.

A su vez, Ancelotti aprovechó para enviar un mensaje positivo sobre los últimos comportamientos de su delantero: "Ha mejorado muchísimo y sigue mejorando. Estamos encantados con él. Hace lo mejor, en los últimos partidos ha estado algo descolocado, pero ha mejorado mucho".

Prefiere ganar, antes de jugar bien

El Real Madrid está a solo una victoria de clasificarse a la siguiente fase de la Champions y el líder de ese banquillo admitió que prefiere ganar antes que jugar bien.

"Ganar, ganar. Es lo único. Si ganas es bueno y si empatas o pierdes es malo. Si juegas bien lo normal es ganar, pero ganar es lo único por lo que un entrenador es evaluado", expresó.

Asimismo, también respondió dos grandes interrogantes de su afición, como lo es si Bellingham verá acción para el duelo contra el Braga y si ocurre alguna situación con Brahim Díaz con su falta de minutos.

"Ha hecho todo el entrenamiento para evitar golpes, pero se ha encontrado bien en los movimientos. Probablemente juegue mañana pero lo evaluaré con él", dijo sobre Bellingham.

La competencia es muy grande. Es un jugador que me gusta, que es serio, profesional y que tendrá su papel. Puede ser mañana o en los próximos partidos. He leído que está sentenciado, no. Yo no soy un juez que sentencia", sentenció Díaz.