¡Cambio de planes! Carlo Ancelotti no habría aceptado la oferta de Brasil y espera por el Real Madrid (+Detalles)

El futuro del actual técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, sigue siendo una incertidumbre, ya que el estratega italiano culmina contrato con el combinado de la capital española al final de la presente temporada, contrato el cual no ha firmado una prolongación, ni ha llegado a un acuerdo verbal con otra delegación para la venidera temporada 2024/25.

No obstante, Ancelotti ha sido fuertemente vinculado con la selección brasileña desde hace unos meses. Incluso, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, anunció el pasado mes de julio que Carlo Ancelotti se encargaría de dirigir a la selección brasileña cuando termine la temporada en España, que podría alargarse hasta el 1 de junio de 2024, fecha prevista para la final de la Champions en Wembley.

A su vez, el actual director técnico de la “Casa Blanca” quiso dejar claro su posición sobre el asunto y su deseo de continuar con el Real Madrid. “Rumores, todo son rumores. Ahora mismo soy muy feliz en el Real Madrid. Estaré aquí todo el tiempo que me dejen”, mencionó Carlo Ancelotti el pasado mes de octubre en una entrevista para medios italianos.

¿Renovación con el Real Madrid?

Este lunes 6 de noviembre, Edu Aguirre, periodista español y tertuliano en el conocido programa deportivo “El Chiringuito”, mencionó en la última edición del programa que Ancelotti “no ha hablado con Brasil, no hay nada pactado con Brasil, no hay nada firmado con Brasil”. De igual manera, subrayó las ganas que tiene el estratega italiano de continuar en el combinado merengue.

“Si el Real Madrid ofrece la renovación a Ancelotti, este firma con los ojos cerrados. Ancelotti quiere quedarse toda la vida en el Madrid”. No obstante, Aguirre también comentó el escenario en el que Ancelotti no reciba una oferta de prolongación por parte del Real Madrid, por lo que no podría rechazar una oferta como la de la selección más exitosa en la historia de los Mundiales.

Ancelotti culmina contrato con el Real Madrid al final de la presente temporada, por lo que podrá negociar con cualquier equipo y selección del mundo a partir de enero del 2024, momento en el que le resten seis meses a su contrato. Actualmente, el estratega italiano no ha confirmado su fichaje por la “Verdeamarela”, ni tampoco ha recibido una extensión de contrato por parte de Florentino Pérez.