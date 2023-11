Raúl González habla sobre su futuro como entrenador del Real Madrid (+Video)

Raúl González Blanco, entrenador del Castilla, siempre aparece en las quinielas como posible relevo de Ancelotti en el primer equipo, pero lo cierto es que sus posibilidades de ser el entrenador del Real Madrid no son muchas.

Precisamente sobre su futuro habló Raúl en un acto promocional de las palas de pádel Kombat. "Yo soy una persona de club. Estoy encantado con lo que hago y el año que viene en el fútbol nunca se sabe".

Raúl que habló también de la dificultad que tienen los canteranos para llegar el primer equipo: "Llegar al primer equipo es difícil. Lo que tienen que hacer es tirar la puerta. Hay jugadores como Nico Paz o Álvaro que pueden tener su oportunidad. Hay que intentar prepararlos de la mejor manera".

El Ángel de Madrid también habló sobre Jude Bellingham y su irrupción en el Real Madrid. "En los entrenamientos que le he podido ver me ha sorprendido. Es un jugador con un talento especial. Desde el principio me encantó. Entreno a jugadores con su edad y él está muy por encima. Se ha adaptado fenomenal al Real Madrid", aseguró.

Por ultimo, Raúl no cree que el equipo de Ancelotti le falte gol si no marca Bellingham: "El Madrid no depende de él. El equipo tiene gol".

El entrenador del Castilla comentó cómo ve la carrera por LaLiga, "LaLiga está y va a ser muy emocionante. Tengo que felicitar al Girona y a Míchel por su buen papel. Eso sí, espero que el campeón sea el Real Madrid", finalizó.