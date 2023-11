Ancelotti sorprende y utiliza al Barcelona para quitarse un peso de encima

El Rayo Vallecano tomó por sorpresa al Real Madrid y les arrebató un empate en casa (0-0), los blancos no pudieron sacar provecho del gran triunfo conseguido frente al Barcelona y ahora ven como el Girona se escapa como líder solitario de la liga española con dos puntos de ventaja.

Toda la determinación que el Madrid mostró en Cataluña para remontar el partido frente a su máximo rival le faltó frente a un adversario modesto, y es que los merengues no pudieron superar en casa a un Rayo Vallecano que no lo puso fácil; Bellingham, Vinicius y compañía no pudieron derribar el muro defensivo.

En la rueda de prensa tras el empate el técnico italiano Carlo Ancelotti sorprendió a muchos admitiendo que prefiere ganar contra el Barcelona y empatar contra el Rayo a que sea lo contrario: "Si teníamos que 'pinchar' que fuera hoy" afirma el estratega blanco y añade: "Prefiero ganar al Barcelona que al Rayo".

Al técnico italiano le han caído ciertas criticas por su poca utilización de la plantilla al completo, ahora mismo los delanteros más importantes del Real Madrid (Vinicius y Rodrygo) no pasan por un buen momento goleador y ni aun así el experimentado entrenador da opciones a un Brahim que venia de ser importante en el Milan.