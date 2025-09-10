La Vinotinto fuera del Mundial 2026 ¿Qué jugadores deben salir del equipo?

Suscríbete a nuestros canales

El 9 de septiembre siempre será recordada como una fecha trágica en el fútbol venezolano, pues La Vinotinto tenía en sus manos la posibilidad de clasificar al repechaje del Mundial 2026.

Para ello debían vencer a Colombia o esperar que Bolivia no derrote a Brasil. Al final nada de eso pasó. Los dirigidos por Fernando "Bocha" Batista no solo no sumaron los tres puntos, sino que fueron vencidos 6-3, después de estar arriba dos veces en el marcador.

Varios históricos terminaron su ciclo

Mientras tanto, en los 4.100 metros de Altura de El Alto, Bolivia superó a su similar brasileño con un solitario tanto de penal convertido por Miguel Terceros, el cual fue suficiente para llevarse las tres unidades necesarias.

Sin duda es el final del camino para varios referentes históricos del seleccionado nacional venezolano, sobre todo aquellos veteranos que llevan varias eliminatorias encima como Tomás Rincón, Rafael Romo o el propio Salomón Rondón.

Una posible renovación en La Vinotinto para 2030

En 2030, la mayoría de estos rozará o superará los 40 años de edad, por lo que debido a un tema biológico no estarán en La Vinotinto, si llega a acceder a la máxima cita mundialista. Luego hay otros que también estarán con una edad avanzada, caso de Josef Martínez o José "Brujo" Martínez, quienes contarán con 37 y 36 años, respectivamente.

Por lo tanto, el proceso de reconstrucción para afrontar esas Eliminatorias Sudamericanas deben tener otros protagonistas principales, con esos nombres de la generación sub 20 de 2017, que ya serán unos experimentados jugadores, como Yeferson Soteldo, Yangel Herrera, Nahuel Ferraresi y compañía. Mientras que están otros también contemporáneos que podrían ser la cara del equipo, incluyéndose allí a Telasco Segovia y Jon Aramburu.