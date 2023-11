Federación Venezolana de Futbol se pronuncia contra los hechos vividos en Lima (+Comunicado)

Venezuela disputó este martes ante Perú su último encuentro de las eliminatorias de Conmebol, rumbo al Mundial 2026, en Lima, donde el resultado se saldaría con igualdad 1-1 en el marcador final.

Sin embargo las acciones que trascendieron no fueron las vistas en el terreno de juego, sino la vista tanto al inicio de este con las autoridades en las afueras del estadio como el enfrentamiento entre estas con la selección una vez finalizado el juego.

Temprano se conoció que el Gobierno de Perú cometió una arbitrariedad contra la selección de Venezuela, pues se dio a conocer una denuncia presentada por la cancillería venezolana sobre impedir que el avión que traería de regreso a la selección recargue el combustible para emprender el vuelo.

Ante estas incidencias, sumada a la lesión visible sufrida por Nahuel Ferraresi, quien fue golpeado por autoridades policiales una vez finalizad el compromiso, la Federación Venezolana de Fútbol emitió un comunicado oficial donde expresa su rechazo ante estos incidentes y condena las acciones, además de expresar que ya están tomando cartas en el asunto con las autoridades competentes.

Al inicio del texto señalan su rechazo a las agresiones físicas y verbales, los actos de discriminación y xenofobia sufridas por nuestro equipo y nuestra afición durante el partido celebrado en Lima, entre las selecciones de Perú y Venezuela en la 6ta fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial 2026.

"Nuestra federación no tolerará, ni dentro ni fuera de las fronteras venezolanas, ningún trato vejatorio a nuestros jugadores miembros del equipo técnico ni seguidores de nuestra selección”, continua el comunicado.

Lamentablemente, desde que se anunció este partido se generaron acciones antideportivas que fueron evidentes para la opinión pública, medios de comunicación y seguidores del fútbol en general, y hemos estado sometidos a prácticas claramente “anti fútbol”, como las medidas de seguridad nunca antes vistas relacionadas con la verificación de condiciones migratorias para ingresar al estadio; una acción que atenta contra los derechos humanos de nuestros compatriotas y contra el espectáculo deportivo en general.

"Igualmente, es muy grave que uno de nuestros jugadores resultara lesionado por un funcionario al momento de acercarse a nuestros aficionados para entregarles una camiseta, un acto que es absolutamente normal y común en cualquier partido de fútbol y que no debe despertar una sanción policial como la que ha sufrido nuestro jugador". Expresa el comunicado, confirmando la lesión de Ferraresi.

También fuera del campo se dieron actuaciones que debemos condenar, como los comentarios machistas y peyorativos de un grupo de comunicadores hacia las mujeres venezolanas. Algo incalificable y que no estamos dispuestos a permitir. Este tipo de actuaciones atentan directamente contra el espíritu deportivo y de concordia que debe regir siempre en el fútbol y nuestra federación las combatirá hasta las últimas consecuencias. Por todas estas razones, de manera inmediata nuestras autoridades accionarán ante las diferentes instancias competentes, dentro y fuera del fútbol, para que estas agresiones no queden impunes y garantizar, así, que situaciones lamentables de este tipo no vuelvan a producirse.

Nuestra respuesta es clara: Tolerancia cero. El fútbol debe ser siempre un espectáculo que fomente la unión y la sana competencia entre los países, un lugar en el que no hay espacio posible para actos de discriminación, ni para situaciones de violencia o represión, tal como lo han venido promoviendo CONMEBOL fuertemente desde hace tiempo con la campaña contra la discriminación.

Respaldaremos en todo momento y con firmeza a nuestra selección y cuerpo técnico, que mostraron un comportamiento ejemplar durante el partido y viene desempeñando un excelente trabajo. De la misma forma, defenderemos a nuestros aficionados venezolanos, que están acompañando y apoyando ese esfuerzo llenos de entusiasmo, pasión e ilusión.

"Agradecemos también todas las expresiones de solidaridad y apoyo que hemos recibido, procedentes de todo el mundo, hacia la gran familia Vinotinto. Como ya hemos dicho anteriormente: Venezuela se respeta y el fútbol venezolano, se respeta. ¡Seguimos trabajando para elevar la bandera de nuestro país a lo más alto!". Finaliza el comunicado.