Esto dijo Nahuel Ferraresi después de ser golpeado por la policía peruana (+Video)

Venezuela y Perú igualaron a un gol en la sexta jornada de las Eliminatorias Conmebol, pero lamentablemente el resultado y el buen espectáculo mostrado en el campo se vio manchado por un incidente que ocurrió en el post partido de la fecha.

Tras terminar el encuentro, la Vinotinto se dirigía a celebrar el valioso punto conseguido con los venezolanos presentes en Lima, pero fueron detenidos por la policía peruana, quienes se encontraban brindando seguridad en los alrededores del terreno de juego. De manera inexplicable, las autoridades locales empezaron a golpear a los jugadores, evitando el paso a las tribunas del recinto.

A Nahuel Ferraresi, defensor central del combinado nacional, se le fue negado el paso de entrenarle su camiseta a los fanáticos venezolanos y fue golpeado por las policías de la capital del país inca. Esto fue lo que dijo tras lo sucedido.

"Son cosas que no deberían pasar. Cuando yo voy a tirarla (la camiseta) para la gente la policía me frena. Me llegaron a pegar dos veces y me rompieron un poco, pero nada grave. Son cosas que no deberían suceder", declaró el central vinotinto a la periodista Marie Ferro.

El zaguero del São Paulo mencionó que ya los directivos de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y la Conmebol estaban al tanto de lo sucedido y esperan que estos tomen cartas en el asuntos. "Esperemos que puedan hacer algo para que próximamente esto no pase, ni con ninguna selección que venga", expresó.