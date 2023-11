Darwin Machís contento con su asistencia para el empate de la Vinotinto (+Video)

Venezuela y Perú protagonizaron un partido picante en el estadio Nacional de Lima que concluyó con un empate 1-1. De esa manera, la Vinotinto culmina la sexta jornada del premundial en la cuarta casilla con un total de 9 puntos.

El grito de gol para los venezolanos se dio gracias a Jefferson Savarino, quien supo aprovechar un pase en el área chica para batir las redes rivales. El autor de dicha asistencia fue Darwin Machís, que en zona mixta dio sus impresiones del encuentro a la periodista Marie Ferro.

"Por como se desarrollaron las cosas en la primera parte, el equipo logró reaccionar en el segundo tiempo porque sabíamos que podíamos llevarnos la victoria. En el complemento tuvimos oportunidades claras para hacerlo, pero al final sacamos un punto bastante bueno para nosotros", señaló.

El oriundo de Tucupita siempre se ha caracterizado por atacar por las bandas, principalmente por la izquierda. No obstante, para esta ocasión le tocó hacerlo por el lado derecho, y si bien se vio algo incómodo logró cumplir con su trabajo en beneficio del equipo.

"El Bocha me pidió que también ayudara a Alex en la defensa. Es verdad que no estoy acostumbrado a jugar tantos partidos por el costado derecho y eso muchas veces me incomoda, pero al final intento adaptarme que es lo que me pide el entrenador e intento hacerlo de la mejor manera. Al final hoy pude hacer esa jugada que nos valió el empate", apuntó.