¿Será titular? Pep Guardiola aclaró las dudas sobre la lesión de Erling Haaland (+Declaraciones)

Este martes 7 de noviembre regresan las noches mágicas de las UEFA Champions League, con los encuentros correspondientes a la cuarta jornada de la fase de grupos. El Manchester City es uno de los equipos que verá acción el próximo martes cuando reciba al Young Boys suizo en el Etihad Stadium, en búsqueda de sellar su boleto a los octavos de final de la actual edición de la competición.

Pep Guardiola, director técnico de los “citizens”, ofreció una rueda de prensa previo al encuentro de la Copa de Campeones, en la que comentó el presente del equipo y de la recuperación de Erling Haaland. El atacante noruego fue sustituido al descanso en la victoria por 6-1 contra el Bournemouth por un problema en el tobillo.

Sin embargo, el entrenador español comunicó en rueda de prensa que el jugador se encuentra mucho mejor y que, si los doctores se lo permiten, jugará contra el combinado suizo. "Me dijo que estaba mucho mejor que el día de partido. Hablaré con los médicos y si él dice que está listo y que no tiene dolor, consideraré si juega o no", dijo en rueda de prensa.

Lesión de Erling Haaland

Asimismo, fue el propio entrenador del Manchester City quien desveló los problemas musculares de Haaland durante el encuentro. "Ha tenido una torcedura en el tobillo. No queríamos correr riesgos con él, no se sentía cómodo. Quizás regrese el martes o quizás, el próximo domingo. No hablé con los médicos. Veremos cómo evoluciona", comentó Guardiola al finalizar el encuentro.

El estratega de los “skyblues” sostuvo a su artillero tras las olas de criticas que le han caído en el inicio de la temporada por la sequía goleadora que había presentado en varios enfrentamientos. “Ya ha marcado muchos goles en la Premier League. Estamos muy contentos de que sea un tipo con hambre, tan humilde, es un increíble profesional y un enorme competidor. No quiero que Erling se quede en el área y marque goles”.

Erling Haaland ha anotado 13 goles y ha repartido tres asistencias en 14 partidos disputados en todas las competiciones en lo que va de temporada. El noruego continúa siendo uno de los delanteros más letales del mundo al anotar tres goles en sus últimos tres duelos en la Premier League.