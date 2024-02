¿Se repite la historia? Kylian Mbappé negó los rumores sobre un acuerdo total con el Real Madrid

El pasado martes 27 de febrero, Kylian Mbappé se convirtió en el centro de atención en el mundo del fútbol nuevamente. El delantero francés asistió en condición de invitado a la cena ofrecida por el presidente francés en honor del Emir de Qatar, propietario del PSG, en el Palacio del Elíseo, en la que no pudo escapar a las preguntas sobre su futuro.

Incontables medios se encontraban presentes en la escena, en la que una posible reunión entre Mbappé y los dirigentes galos podría cambiar su rumbo al final de la presente temporada. Hay que recordar que fue una reunión con Emmanuel Macron la cual cambió el parecer del talento de Bondy en el 2022, año en el que su llegada al Real Madrid estaba prácticamente hecha.

No obstante, a pesar de que el entorno del Paris Saint-Germain aseguró que no iban a comentar nada sobre el futuro del delantero parisino durante la cena, el Emir de Qatar le deseó "buena suerte" durante un breve intercambio captado por las cámaras, luego de que el conjunto capitalino aseveró que no iban a presentar más ofertas de renovación a Kylian.

¿Se va o se queda?

Luego de que Kylian Mbappé le notificara a la junta directiva del PSG su decisión de abandonar el club al final de la presente temporada en condición de “agente libre”, varios medios españoles y franceses han asegurado que el talento de Bondy tiene un acuerdo avanzado con el Real Madrid, con el que habría firmado un contrato hasta el 2029.

No obstante, según notificó el reconocido medio francés “RMC Sport”, el jugador fue cuestionado sobre su posible llegada a la “Casa Blanca” para el comienzo de la venidera temporada 2024/25 del fútbol europeo. Según este medio y citando a testigos que estuvieron en la cena, Mbappé dijo que no hay nada hecho con el club blanco.

El delantero del PSG tuvo el honor de sentarse en la mesa principal de la cena. Era la cuarta persona a la izquierda del presidente francés. El Emir de Qatar estaba sentado entre la pareja presidencial, con Bernard Arnault, director general de LVMH, frente a él. En el lado opuesto de la mesa a Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi estaba sentado junto al ex Presidente francés y seguidor del PSG Nicolas Sarkozy.