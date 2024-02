¡No llegará solo! Kylian Mbappé traerá consigo a los mejores jugadores del mundo para el Real Madrid (+Detalles)

Kylian Mbappé generó un drástico cambio en la dinámica del venidero mercado de transferencias de verano, luego de informarle a la junta directiva del Paris Saint-Germain su deseo de abandonar el club de la capital francesa al final de la presente temporada en condición de “agente libre”. A pesar de que el artillero galo no dio ninguna pista sobre su próximo destino, el Real Madrid se ha posicionado como el posible paradero del talento de Bondy para el comienzo de la siguiente campaña.

Según reportes del reconocido medio francés “L’Equipe”, el capitán de la selección francesa habría tomado su decisión de marcharse del combinado parisino en el pasado mes de diciembre del 2023. Asimismo, el rotativo español “El Diario” también indicó que Kylian había llegado a un acuerdo con el Real Madrid en el mismo mes de diciembre.

No obstante, el internacional con la selección francesa no llegaría solo al Real Madrid. Según reportan distintos medios cercanos al combinado de la capital española este martes 27 de febrero, el club capitalino no ha parado de recibir llamas de agentes ofreciendo a sus futbolistas para los distintos niveles del proyecto de Florentino Pérez.

“Llaman muchos agentes ofreciendo a sus futbolistas, y no sólo para el primer equipo, sino también para el Castilla e incluso para el Juvenil”, confirman en Chamartín. “Nuestros jugadores también reciben llamadas y mensajes de sus colegas de otros equipos y muestran interés por venir al Madrid”.

Los “Galácticos 2.0”

El Real Madrid se mantiene firma a su filosofía de fichar a jugadores jóvenes con el objetivo de crear un equipo plagado de superestrellas para la próxima temporada 2024/25 de la máxima división del fútbol español.

Por esta razón, la directiva merengue puso la mirada en el atacante Kylian Mbappé y en el lateral izquierdo, Alphonso Davies, y todo parece indicar que las negociaciones por ambos futbolistas están muy avanzadas para llegar el próximo año. En cuanto al defensor canadiense, es un poco más fácil que con el francés, debido a que llegaron a un preacuerdo con el jugador para unirse al equipo en el verano que viene (pagarían 50 millones por los servicios del deportista).

Hasta la fecha se desconoce de otro jugador que esté en la órbita del Real Madrid para la próxima temporada, pero con la inminente llegada de Kylian Mbappé, la “Casa Blanca” se ha posicionado como el destino número uno para todos los futbolistas en el mundo.