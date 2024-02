Preolímpico 2024: ¿Fue penal o no sobre Renné Rivas? Esto dicen los medios argentinos al respecto (+video)

Este lunes se cumplió la primera jornada de la fase final del torneo Preolímpico Sudamericano 2024, donde las selecciones de Venezuela y Argentina, le brindaron a todos los aficionados un partido que tuvo de todo un poco a los aficionados y los medios del país albiceleste se manifestaron al final del choque.

En este desafío sobraron las emociones, las dos oncenas dejaron todo en el campo de juego, para buscar marcar diferencia y lo que parecía sería un triunfo, para los de Javier Mascherano, terminó convirtiéndose en un empate agónico de la Vinotinto en el tiempo con una jugada polémica.

Ambas franquicias jugaban con 10 en la cancha y motivados por la desventaja, los criollos buscaban generar un ataque letal, para igualar las acciones y un corner al minuto 93, provocó una falta dentro del área en contra de Renné Rivas gracias a un manotazo de Luján, un penal que fue ejecutado y marcado por Kevin Kelsy.

Luego del encuentro que culminó 2-2 con esa agónica acción, diversos medios argentinos, entre ellos "DSports" se dedicaron a expresar su desacuerdo con la decisión del principal, quien acudió al VAR, para determinar su postura sobre el presunto golpe.

En especial, el periodista Juan Pablo Varsky no se contuvo e incluso comentó que el árbitro se dejó llevar por la presión de los hinchas y jugadores venezolanos, haciendo énfasis en que fue un penal rebuscado porque no hubo un contacto, por ende afirmó que el juez "no tuvo personalidad" en esa acción.

Tras este resultado, la oncena criolla y los albiceleste marchando igualados en el segundo puesto de la tabla en la fase final, ambos con un punto.