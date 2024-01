Premios The Best: ¿Es la mejor del mundo? Mary Earps es elegida como la portera del año (+Detalles)

La Selección de Inglaterra Femenina fue uno de los equipos que más representantes tuvo en la ceremonia de los Premios "The Best 2023", consiguiendo ganar varios de los reconocimientos que se entregaron.

Una de esas categorías, fue la mejor portera del año, trofeo que consiguió la arquera del Manchester United, Mary Earps, superando a la española Catalina Coll, del Barcelona, y la australiana Mackenzie Arnold, del West Ham United, jugadoras que también mostraron un gran nivel a lo largo de la temporada.

Ahora bien, la guardameta inglesa, se quedo con este galardón gracias a la increíble Copa del Mundo que tuvo, logrando parar un penal en la final contra España y permitiendo sólo cuatro goles en todo el torneo, estadísticas que la consagraron como el Guante de Oro del Mundial.

Cabe destacar, que esta es la segunda vez que la arquera de 30 años se alza con el "The Best", tras ganarlo en la campaña pasada, siendo sin dudas, una de las mejores porteras del mundo. Incluso, su entrenadora en el combinado nacional explicó no estar sorprendida por el gran rendimiento de su futbolista, "Creo que Mary ha desempeñado un papel inmenso. Por supuesto, todo comienza con las actuaciones y ella estuvo sobresaliente para el equipo. Por eso gana todos estos premios todo el tiempo".

Por otro lado, es importante señalar, que es la primera vez en la historia que una guardameta gana dicho reconocimiento en dos años consecutivos, agrandando así, su muy buena carrera deportiva.