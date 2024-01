Premios The Best: ¿Quién se consagró como la mejor jugadora del año? (+Detalles)

Finalizó la ceremonia de los premios "The Best" 2023, una gala que dejó muchas sorpresas en varios reconocimientos, como en el mejor jugador del año, el once del año tanto masculino como femenino, entre otros.

No obstante, donde no hubo ningún tipo de discusión fue en el trofeo a la mejor futbolista, logro que consiguió la mediocampista ofensiva, Aitana Bonmatí, superando a su compatriota, Jenni Hermoso y a la delantera colombiana, Linda Caicedo; las cuales ninguna estuvo presente en la premiación.

Ahora bien, la actual jugadora del Barcelona, ganó todo con el club azulgrana (la UEFA Champions League, la Supercopa y La Liga), además que ser pieza clave en la consagración de la Selección Española Femenina como campeonas del Mundo, tras derrotar a Inglaterra 1 gol por 0 en la final del torneo.

Mientras que, a nivel individual fue elegida como MVP de la Liga de Campeones; estuvo presente en el equipo ideal; máxima goleadora de la Supercopa de España; Balón de Oro de la Copa Mundial; Premio UEFA a la Mejor Jugadora en Europa y el FIFA Balón de Oro.

Todos estos números, hicieron que se quedará con el prestigioso premio celebrado en Londres, siendo sin dudas, la principal favorita para llevarse el reconocimiento; "Hace dos semanas cuando acabó 2023 me entró nostalgia. Ha sido un año excepcional, único. Empezar 2024 es un orgullo, pero se lo debo a los equipos a los he pertenecido. Muchas gracias a todo el staff, técnicos de ambos equipos. Sin vosotros no estaría aquí. Agradecer a todos los que me han acompañado en este camino. Estoy orgullosa de formar parte de una generación de mujeres que están cambiando las reglas del juego y del mundo", expresó la centrocampista de 25 años.