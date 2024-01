Premios The Best: ¡Espectacular! Así fue el gol ganador del Puskás 2023 (+Video)

El Premio Puskás es uno de los reconocimientos más bonitos y entretenidos del fútbol, puesto que, eligen el mejor gol de la temporada y además es la oportunidad perfecta para que jugadores que no son tan reconocidos puedan estar presentes en los nominados.

En este caso, el ganador fue el pivote brasileño, Guilherme Madruga, gracias a su golazo de chilena desde fuera del área ante el Novorizontino en la Serie B brasileña, cuando aún vestía la camiseta del Botafogo de San Pablo.

Cabe destacar, que el futbolista de 23 años señaló no poderse creer el tanto que logró el pasado 27 de junio de 2023, "Después del partido, vi el vídeo del gol de nuevo y solo entonces me di cuenta de lo que había hecho. Mi hermano y yo nos miramos el uno al otro y dije "hermano, ¿yo he hecho eso?".

Por otro lado, esta anotación superó los goles anotados por los nominados Julio Enciso, con su remate de treinta metros contra el Manchester City y Nuno Santos con la rabona ante el Boavista.