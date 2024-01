Premios The Best: ¡Equipazo! Este es el mejor once femenino del año (+Detalles)

La ceremonia del "The Best" realizada en el auditorio Eventim Apollo de Londres, ya ha entregado la mayoría de sus reconocimientos como el mejor once masculino del año, el mejor portero, el mejor entrenador y entrenadora o el mejor once femenino de 2023.

Esta última premiación, dejó varias sorpresas entre los expertos y aficionados, puesto que, la Selección Española Femenina de Fútbol sólo tiene incluido en la alineación a dos representantes (Olga Carmona y Aitana Bonmatí), jugadoras bastante claves para conseguir la Copa del Mundo 2023.

Cabe destacar, que la jugadora del Real Madrid, Carmona, habló luego confirmarse la formación y explicó la gran importante que tuvo ganar la cita mundialista, "Es muy importante el impacto que el Mundial ha tenido en nuestro país y creo que va a ayudar mucho al auge del fútbol femenino en nuestro país".

Por otro lado, las siguientes futbolistas que conforman el once son: Mary Earps, Lucy Bronze, Alex Greenwood, Keira Walsh, Alessia Russo, Lauren James, Ella Toone, Alex Morgan y Sam Kerr, teniendo de este modo a siete jugadoras de la Selección de Inglaterra, combinado que terminó subcampeón del mundial, tras perder en la final ante España 1 gol por 0.

Es por esta situación, que muchos no han entendido dicha decisión; sin embargo, hay que tener en cuenta que este premio no sólo toma en cuenta el campeonato del mundo, sino toda la temporada y ahí es donde se podría justificar la falta de españolas en el equipo.