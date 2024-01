Premios The Best: ¡La primera en lograrlo! Sarina Wiegman consigue este hito histórico (+Detalles)

Este lunes 15 de enero se llevó a cabo la gala de los Premios "The Best 2023" celebrada en el auditorio Eventim Apollo de Londres, ahí otorgaron varios reconocimientos como el mejor jugador y jugadora del año, el mejor once o el mejor entrenador y entrenadora.

Justamente, esa última categoría fue para la entrenadora neerlandesa, Sarina Wiegman, la cual superó a las estrategas del Barcelona, Jonatan Giráldez y del Chelsea, Emma Hayes.

Tras obtener dicho logro, la seleccionadora de Inglaterra quiso decir unas palabras para agradecer a todas las personas que votaron por ella, "Aquí estoy de nuevo. Estoy muy orgullosa y soy una privilegiada. Me gustaría agradecer a todo el mundo que me ha votado y que ha confiado en mí".

Cabe destacar, que es la cuarta vez que Wiegman se queda con esta premiación, consiguiéndolo en el 2017, 2020 y 2022; mientras que en el 2018 y en 2021 estuvo presente en el podio, dato que la consagra como la primera estratega que lo gana en cuatro ocasiones.

Sin dudas, la manager de 54 años, se ha posicionado como una de las mejoras entrenadoras del mundo y la regularidad en las nominaciones lo demuestran, en este caso, fue votada gracias a la "Finalissima" que ganó ante Brasil y al buen papel que tuvo el combinado inglés en la Copa Mundial Femenina 2023, llegando a la gran final del torneo, partido que perdió contra España 1 gol a 0.