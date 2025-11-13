Premio Puskas y Marta: Conozca a los nominados al mejor gol del año

Suscríbete a nuestros canales

La FIFA dio a conocer a los candidatos a los prestigiosos Premios Puskás y Marta, que distinguen al mejor gol del año en las ramas masculina y femenina, respectivamente, en la gala The Best 2025. Argentina cuenta con tres representantes en las ternas por conquistas anotadas entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025.

Premio Puskás (Mejor Gol Masculino)

Para el premio masculino destacan los goles de dos futbolistas argentinos aspiran a este galardón por la espectacularidad y dificultad de sus ejecucione:

Santiago Montiel (Independiente): Fue nominado por su espectacular gol de chilena desde fuera del área, anotado el 11 de mayo de 2025 ante Independiente Rivadavia en los octavos de final del Torneo Apertura. La maniobra y la dificultad técnica fueron determinantes. Pedro de la Vega (Seattle Sounders): Su nominación se debe a una volea de primera conectada el 31 de julio de 2025 contra Cruz Azul, durante la fase de grupos de la Leagues Cup. El gol se coló en el ángulo más lejano del arquero rival tras recibir un pase largo en velocidad.

Ambos se enfrentan a una lista de rivales que incluye a: Alerrandro (Vitória), Alessandro Deiola (Cagliari), Amr Nasser (Pharco), Carlos Orrantía (Atlas), Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns), Declan Rice (Arsenal), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Kévin Rodrigues (Kasımpaşa) y Lamine Yamal (Barcelona).

Premio Marta (Mejor Gol Femenino): La representante albiceleste es Kishi Núñez, jugadora de Boca Juniors. Fue seleccionada por el gol que marcó para la Selección Argentina frente a Costa Rica el 9 de agosto de 2024, en el marco de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA.

Entre las candidatas que completan la terna se encuentran: Jordyn Bugg (Seattle Reign), Mariona Caldentey (Arsenal), Ashley Cheatley (Brentford), Kyra Cooney-Cross (Australia), Jon Ryong-jong (Corea del Norte), Marta (Orlando Pride), Vivianne Miedema (Países Bajos), Lizbeth Ovalle (Tigres), Ally Sentnor (Estados Unidos) y Khadija Shaw (Hammarby).

Metodología de Votación

Algo que destaca este año no hay un gol de ninguna de las prinpicales ligas de la UEFA. La forma de votación para este año será un sistema combinado que incluye a los aficionados con el mismo peso para dos grupos.