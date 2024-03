¿Nunca quiso ir? El adiós definitivo de Brahim Díaz a la seleccion española (+Video)

El culebrón de Brahim Díaz y su futuro internacional ha llegado a su fin. El jugador del Real Madrid confirmó que ha decidido jugar con la selección de Marruecos, renunciando así a la posibilidad de vestir la camiseta de España, quien decidió no convocarlo para la próxima fecha FIFA.

"Yo siempre decido con el corazón y así ha sido también esta vez", declaró el malagueño. "Soy un chico con sueños, sencillo. El cariño y el proyecto que me han enseñado en Marruecos me parece muy bueno". De esta manera, Brahim cierra un capítulo en su carrera que ha estado marcado por la incertidumbre sobre su futuro internacional.

La decisión del jugador ha generado un gran revuelo en el entorno de la selección española. Luis de la Fuente, seleccionador nacional, ha sido uno de los más cuestionados en las últimas semanas, con críticas por no haber dado más oportunidades a Brahim. Sin embargo, el técnico ha defendido su gestión y ha asegurado que "respeta la decisión del jugador".

En la entrevista, Brahim también quiso dejar claro que una posible llamada de De la Fuente este viernes no habría cambiado su decisión. "La decisión está tomada. Ahora ya no vale pensar en qué hubiese pasado si... No iba a cambiar nada. No estaba pensando en si me llamaba o no Luis De La Fuente para tomar esta decisión", confesó.

El atacante del Real Madrid también se refirió a su doble nacionalidad. "Soy 100% español y 100% marroquí. He crecido en España. Si tengo que meter un gol a España, estaré encantado, claro, pero también preferiría meterle los goles a otra selección. El cariño que me han dado España y Marruecos es muy grande, son dos países maravillosos. Tengo raíces marroquíes, pero he crecido en España (...) ¿Si celebraría un gol ante España? Ahora mismo no sé qué decirte, pero sí te digo que estoy 100% convencido de mi decisión".

Luis de la Fuente, posterior al anuncio de la convocatoria española repasó todos los temas de otra rueda de prensa con tensión, tal y como están siendo todas desde que llegó al cargo de seleccionador español. Como se esperaba todo inició con Brahim y su ausencia. "La decisión la toma él. Ha quedado claro. El que quiera estar aquí, está. Cada uno está dónde quiere estar. No es cuestión de cariño. No hay más. Ni caso, ni debate. No he ha exigido nada a nivel personal. Cuando hablo de exigencias es una máxima, como una cuestión de la Federación. Para el futuro, nadie puede exigir nada".

"Es una máxima que tenemos y no hablo solo de Brahim. Es algo que estaba en el ambiente que si no venía con España, se iba con Marruecos. Ha aceptado la propuesta de Marruecos y ya está. Vienen los que quieren venir. No he llamado a ningún jugador. Lo he hecho en alguna ocasión de manera excepcional. Le estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho, pero no tengo que llamarle ni a los otros muchos jugadores que pueden venir. He sido el que más veces le he seleccionado".

"El 1 de marzo doy una prelista en la que Brahim está. De noviembre a marzo no hay convocatoria alguna. Hago lo mismo que con todos los demás. El 9 de marzo el jugador envía un documento renunciando a España. He hecho deportivamente todo lo que podía hacer. Hablar de igualdad con otros, no es así. No te puedo decir si hubiera estado o no convocado", sentenció.