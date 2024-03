¡Encuentros de alto calibre! Así se jugarán los cuartos de final de la UEFA Europa League

Luego de que el pasado jueves 14 de marzo se celebrarán los últimos enfrentamientos por la ronda de los octavos de final de la UEFA Europa League, se conocieron los ocho equipos que dirán presente en los cuartos de final de la competición. Asimismo, estas ocho delegaciones escribieron su nombre en el sorteo de la última fase de la competición, el cual se llevó a cabo este viernes 15 de marzo.

Milan, Roma y Atalanta, son los equipos que representarán a la Serie A italiana en los cuartos de final del segundo certamen más prestigioso del fútbol continental. Mientras que el Liverpool y el West Ham intentarán llevar el orgullo y el trofeo a Inglaterra; el Bayer Leverkusen, Benfica y Marsella, intentarán lo mismo con sus respectivas competiciones domésticas.

Así quedaron los cruces de los cuartos de final

El sorteo de cuartos de final de la Europa League no hay restricciones, todos los equipos se podrían enfrentar entre ellos sin importar la liga a la que representan. De esta manera, los ocho mejores equipos de la competencia buscarán convertirse en el nuevo monarca de la competición, puesto que el Sevilla, actual ganador, no dijo presente en la actual edición de la Europa League.

Milan Vs. Roma

Bayer Leverkusen Vs. West Ham United

Liverpool Vs. Atalanta

Benfica Vs. Marsella

Además de definir los emparejamientos de los cuartos de final, se completó el camino de cada uno de los equipos en lo que queda de torneo. El ganador del cruce entre Milan Vs. Roma medirá fuerzas ante el ganador del Bayer Leverkusen Vs. West Ham United. Asimismo, el vencedor del Atalanta Vs. Liverpool se verá las caras ante el ganador del Benfica Vs. Marsella en las semifinales.

¿Cuándo comienza la ronda de los cuartos de final?

Una vez decididos los cruces de los cuartos de final de la UEFA Europa League, los encuentros de ida se disputarán el próximo jueves 11 de abril, mientras que la semana siguiente, el jueves 18 de abril, se llevarán a cabo los enfrentamientos de vuelta para dar por finalizada la ronda de los ocho mejores.